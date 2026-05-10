La Mansión VIP, uno de los realities más virales y polémicos en YouTube y TikTok, dejará de transmitirse en vivo, tras un mes de aventuras, pues llega a su fin este domingo 10 de mayo.

Esta noche estará llena de tensión y emociones al límite; será visto en vivo por miles de personas de toda Latinoamérica que, con su voto, definirán al ganador o ganadora de esta primera temporada del programa digital.

En las últimas horas, usuarios de redes sociales han expresado interés en conocer quiénes amenizarán la transmisión en vivo con algún número musical; en La Razón te contamos lo que se sabe.

¿Quiénes cantarán en la final de La Mansión VIP?

Igual que en formatos similares que hemos visto en televisión o plataformas de streaming, es probable que en el reality digital de HotSpanish haya varios números musicales durante esta velada. No obstante, hasta el momento, no han sido anunciados los artistas que podrían cantar en la final de La Mansión VIP.

Te sugerimos mantenerte al pendiente de las redes sociales del creador de contenido y del programa.

¿Cuál es el premio para la persona ganadora de La Mansión VIP?

El participante de La Mansión VIP que gane en esta primera temporada recibirá 2 millones de pesos mexicanos, una cifra sumamente atractiva.

Además, a partir de cuánta popularidad tenga cada integrante del reality —aunque no resulten ganadores—, podrían surgir en un futuro cercano contratos, patrocinios o campañas pagadas con marcas de maquillaje, ropa o productos de higiene personal que los beneficiarán.

Final de La Mansión VIP ı Foto: Captura de pantalla YouTube HotSpanishVlogs/Edición La Razón

¿Quiénes pelean por los 2 millones de pesos?

En este La Mansión VIP, pudimos ver a alrededor de 16 celebridades e influencers —con perfiles fuertes y personalidades diversas— viviendo juntos en una mansión. Convivieron, pelearon, gozaron y compitieron bajo la mirada continua de las cámaras durante aproximadamente un mes.

Ahora, sólo una persona podrá llevarse el premio de 2 millones de pesos mexicanos de la primera temporada de La Mansión VIP. Entre los participantes que se disputan la jugosa cantidad de dinero, se encuentran:

Alfredo Adame

Agustín Fernández

Sol León

Aída Merlano

Luis Guillén Suavecito

Kim Shantal

Aldo Arturo

Katy Cardona

Eli Esparza

Carlos Alberto Fuentes

La Jesuu

Willito Lonche de Huevito

La mayoría de los integrantes del reality son creadores de contenido e influencers que ya han sido parte de otros programas en formato de transmisión 24/7. Ejemplo de ello son Alfredo Adame y Kim Shantal, en La Granja VIP, donde el actor ganó en diciembre de 2025. Además, Agustín Fernández, participó en La Casa de los Famosos México 2024.

El actor y conductor de televisión mexicano, conocido como El Golden Boy, es uno de los favoritos para ganar este programa creado por HotSpanish, sin embargo, este domingo veremos si lo que dice la mayoría en redes sociales se hará realidad.