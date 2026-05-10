¿A qué hora sale el capítulo 5 de hoy de Euphoria 3 y de qué se trata ‘Este cerdito’?

La serie Euphoria es una de las más esperadas cada semana, porque se estrena un episodio nuevo, este domingo llega a la pantalla el capítulo 5 que presentará situaciones extremas para los personajes de la serie de televisión.

¿A qué hora se estrena el episodio 5 de Euphoria 3?

El capítulo 5 de Euphoria se estrena a las 19:00 horas o 7:00 pm de este domingo 10 de mayo y se puede ver a través de la plataforma de streaming de HBO Max.

¿De qué se trata el capítulo 5 de Euphoria 3?

El capítulo 5 de Euphoria tendrá mucho drama y se llama “Este cerdito”. Tendrá a Rue en su papel de rata, jugando para los dos bandos, tanto para el cártel para el que trabaja y tanto para con la DEA con quien está trabajando de manera encubierta para entregar a los líderes de la droga. Ella sabe que no tiene otra opción y cada vez se involucra más en situaciones turbias. En este capítulo le tocará presenciar la parte más sanguinaria de la mafia.

Por otro lado, están Maddy y Cassie, quienes vuelven a ser el duo dinámico, Maddy sigue siendo su representante para crear la imagen de Cassie como influencer para adultos.

Teaser do episódio 5 da terceira temporada de #euphoria



parece que cada vez pode piorar mais MDS! pic.twitter.com/3Ze2wSLrVF — Nerd em Cartaz (@nerdemcartaz) May 4, 2026

Cassi tiene dudas sobre seguir, pues le van a pedir cosas más intensas, pero Maddy la convence de asistir a un casting, aunque presuntamente se dice que terminarán las dos atadas en manos de Álamo, el jefe de Rue en el lugar de stripers.

Asimismo, Jules sigue manteniendo su estilo de vida de ser sugar baby, sin embargo, la joven se va a encontrar con el lado más turbio de esa vida, cuando su sugar empiece a manifestar su lado más violento.

Finalmente, uno de los momentos más satisfactorios para los fans es cuando Nate, solo en su casa, luego de que Cassie lo abandonó, es atacado por un grupo de matones, esto luego de que se revelara que su vida es una mentira y que le debía dinero a personas muy poderosas. Nate sigue lidiando con su mala decisión.

Sin embargo, no se sabe hasta van a llegar las personas que lo agreden, cabe recordar que en el tercer episodio le cortaron un dedo y lograron volverselo a pegar en el hospital.

¿Cuándo es el final de Euphoria 3?

El final de la tercera temporada de Euphoria será el próximo 31 de mayo, ese día se estrena el capítulo 8 y será el episopdio más largo de la televisión de HBO, pues va a durar una hora y media.