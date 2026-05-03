¿A qué hora sale el capítulo 4 de Euphoria 3 y de qué se trata ‘A Kitty le gusta bailar’?

Todo lo que debes saber sobre el capítulo 4 de Euphoria 3

El episodio 4 de la temporada 3 de Euphoria se estrena el domingo y estará lleno de emoción, drama y mucho más conflicto en la temporada, luego de la boda de Cassie con Nate.

En este episodio se destaparán más polémicas que pondrán a los personajes en apuros y que verán una nula posibilidad de salir de los conflictos.

¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo de Euphoria 3?

El capítulo 4 de Euphoria 3 se estrena el domingo 3 de mayo a las 19:00 horas o 7:00 pm, tiempo del centro de México.

¿De qué se trata el capítulo 4 de Euphoria 3?

El episodio 4 es la continuación del capitulo anterior, recordemos que al final del episodio Ru fue detenida por agentes de la DEA, en el capítulo 4 la protagonista de la serie, interpretada por Zendaya, fue llevada por la Agencia Antidrogas para interrogarla, ahí supieron que ella estuvo viajando a México.

Ru era mula de su anterior jefa y ella tenía que viajar a México para traficar droga hacia Estados Unidos, los agentes la captaron con traficantes mexicanos.

Por otra parte, Nate está ante un tribunal, luego de que le debiera dinero a uno de sus socios y le diera tremenda golpiza y le cortaran un dedo. Ahora está ante un tribunal hablando del caso.

Mientras que Cassie, después de su desastrosa boda en la que ella terminó golpeada y llena de sangre por la golpiza a su marido Nate, ella sigue empeñada en buscar la fama y ahora Maddy la va a ayudar, pero aparentemente Cassie tendrá que pagar un precio muy caro por esto.

En este capítulo también Jules es una de las protagonistas porque la van a contratar para un trabajo de arte. Mientras que Rosalía, en su personaje de bailarina de un burdel regresa para saber en qué va la demanda que ella interpuso y por la cual lleva un collarín.