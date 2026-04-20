¿Qué pasará en el capítulo 3 de Euphoria 3? Se viene la boda | VIDEO

Después del impactante episodio 2, los fans ya esperan con ansias el estreno del capítulo 3 de Euphoria de la tercera temporada, el cual se espera que sea uno de los más dramáticos.

En este episodio se llevará a cabo la esperada boda de Cassie y Nate Jacobs, la cual se prevé que termine en un desastre.

¿Qué pasará en el capítulo 3 de Euphoria temporada 3?

HBO reveló en tráiler del próximo capítulo y los fans quedaron en shock con todo lo que va a pasar en este episodio.

En el capítulo se llevará a cabo la boda entre Cassie y Nate, en el que estarán presentes todos los personajes de la serie, los fans aseguran que la boda es el equivalente a la obra de Lexi en la temporada 2, porque va a exhibir a todos sus más profundos secretos.

Cassie está a punto de caminar al altar para encontrarse con Nate, pero su mamá la acompaña al altar y le está reclamando haciéndola sentir mal, se puede ver que Cassie tiene una sonrisa fingida para aparentar que todo está bien y perfecto en su vida, cuando en la realidad se está desmoronando.

🚨Trailer for next week’s episode of ‘EUPHORIA’ Season 3.



S03E02: ‘The Ballad of Paladin’ pic.twitter.com/l7rX5cxwQd — ‘EUPHORIA’ Season 3 (@euphoriacentral) April 20, 2026

La boda será el punto de reencuentro de varios personajes, por ejemplo, Cal, el papá de Nate se reencuentra con Jules, chica trans que iba a la escuela con su hijo y con quien tuvo un encuentro íntimo y lo grabó todo. Este va a ser su primera interacción pública, luego de ese momento en que Nate descubre su secreto. Jules sigue con hombres mayores y ahora tiene un Sugar Daddy que le paga todo.

Maddy, la exnovia de Nate y exmejor amiga de Cassie, llega a la boda luego de que Cassie la invitara tras ayudarla con sus fotos para Instagram.

Maddy llega arrolladora, con un impactante vestido verde y una actitud de mujer empoderada que conquista la industria de las redes sociales con su mente como manager de gente necesitada de atención.

El reencuentro de Nate y Maddy será de lo más esperado. Nate está en el baño, aparentemente sintiéndose mal, Cassie corre a buscarlo, porque siente que algo está mal y podría dejarla plantada.

Al final del adelanto, Cassie aparece con los ojos llorosos, pero sonriendo fingiendo que todo está bien en el día de su boda, tal como lo hizo al final de la obra de Lexi en la temporada 2 en la que queda en ridículo frente a toda la escuela.

Por otra parte, Rue cada vez más se involucra en la organización criminal en la que trabaja para Alamo, parece que ahora le hará una visita Laurie, luego de que esta traficante de droga le faltara el respeto a Alamo y lo llamara “cerdo”, algo que lo molestó mucho.

Esto quiere decir que Rue se está convirtiendo en una sicaria, que limpia el desastre de su jefe, en el capítulo 2 Alamo le pidió a Rue deshacerse de Angel, una de sus trabajadoras del club que estaba hunda en las drogas por la depresión de haber perdido a su mejor amiga por sobredosis, Alamo, supuestamente como jefe gentil que se preocupa por sus trabajadora la mandó a rehabilitación y mandó a Rue a internarla, pero los fans saben que ella ya no va a regresar, que fue una trampa para que fuera un problema menos en el trabajo.

¿A qué hora se estrena el capítulo 3 de Euphoria 3?

El episodio se estrena el domingo 26 de abril a las 7:00 pm tiempo del centro de México y se puede ver a través de la plataforma de streaming HBO Max.