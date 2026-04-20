Así fue la aparición de Peso Pluma con Karol G en Coachella 2026

Karol G ofreció una presentación histórica en Coachella 2026 como la primera artista latina en ser headliner del festival estadounidense y si en algo no escatimó la cantante colombiana fue en los invitados que invitó a uno de los escenarios más importantes de la industria musical.

Durante el segundo fin de semana de Coachella, Karol G subió al escenario a Becky G, J Balvin, Ryan Castro y al representante máximo de los corridos tumbados, Peso Pluma, con quien tiene una colaboración musical.

Karol G con Peso Pluma, Becky G, J Balvin y Ryan Castro en Coachella.

VIVAN LOS LATINOS pic.twitter.com/kPjxV1DiQq — putielegante (@Iasmorras) April 20, 2026

De este modo, La Bichota mostró el poder latino en su máximo esplendor, al reunir en el escenario a algunas de las personalidades más importantes del género urbano.

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Así fue la aparición de Peso Pluma con Karol G en Coachella 2026

Fue mientras la cantante colombiana interpretaba su canción ‘Qlona’ que decidió invitar a Peso Pluma a subir al escenario para interpretar juntos el tema que marcó tendencia con su estreno en el año 2023 con el disco Mañana será más bonito (Bichota Season).

El artista llevó unos pantalones ajustados y una chamarra color crema, junto con un pañuelo blanco en el cuello, una boina y unos lentes oscuros que llevó durante la presentación, contrastando con el atuendo más tropical de Karol.

Karol G brings out Peso Pluma at #Coachella Weekend 2 pic.twitter.com/fnVvm8IK8x — Variety (@Variety) April 20, 2026

Los artistas demostraron una excelente química en el escenario, pues rápidamente se juntaron para disfrutar al ritmo de la música junto con las bailarinas y la escenografía espectacular del escenario.

“Gracias eternas, Karol G”, publicó el cantante mexicano, quien compartió una serie de imágenes de su presentación con la famosa colombiana, así como de la forma en que pudo disfrutar de Coachella junto a su novia Kenia Os en la segunda semana del festival.

Las reacciones por el momento de Karol G y Peso Pluma en Coachella no se hicieron esperar, pues el público celebró el encuentro de dos de los artistas más importantes de la industria. Te dejamos algunos comentarios: