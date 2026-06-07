Taylor Lautner y su esposa revelan el género de su bebé | VIDEO

Taylor Lautner y su esposa revelan el género de su bebé

El actor americano Taylor Lautner reveló hace un par de meses que espera a su primer bebé junto a su esposa, Taylor Lautner, una noticia que emocionó a los fans de la pareja. Ahora, han dado a conocer el género del infante.

A través de los años, la pareja ha destacado porque cuentan con un gran sentido del humor, que han mostrado en el pasado al bromear sobre que ambos tienen el mismo nombre de pila y tras casarse, también el mismo apellido.

“Qué es mejor que dos Taylor Lautners?”, escribió la pareja en una publicación del mes de marzo donde mostraban la ecografía y ellos posaban en un prado vestidos de blanco.

Taylor Lautner revela el género de su bebé

Ahora, a través de un video publicado en sus redes sociales, la pareja publicó un video en el que se enteran del género de su bebé. Ambos aparecen sentados en el sofá de su casa y frente a una computadora que tenía el resultado.

Después de unos momentos y falsas alarmas, finalmente se revela que los Lautner tendrán una niña. Ella llora mientras que él se muestra muy emocionado por la noticia y parece no creer la información.

La publicación generó diversos comentarios en redes sociales por quienes celebraron que la pareja está cada vez más cerca de recibir a su bebé, así marcando una nueva etapa en su vida como pareja.

Te dejamos algunas reacciones:

“¡Llorando de nuevo! Estoy tan emocionada de conocerla“.

“Ustedes dos van a ser unos padres increíbles“.

“¡Ya es muy afortunada de tener los mejores padres!“

“Baby Girl Lautner ya es tan amada“.

“El pie de foto y Taylor diciendo ‘Lo hicimos’ me derritió“.

Hasta el momento, se desconoce cuál será el nombre que la pareja ha elegido para su hija. Algunos especulan que podrían llamarla Taylor, como ambas, lo que haría que en la casa hubieran tres personas llamadas Taylor Lautner en la misma casa, aunque para muchos, es poco probable que tomen esa decisión.

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