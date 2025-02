Taylor Lautner protagoniza la nueva serie de lobos ¿Cuándo se estrena?

Según información del medio estadounidense Variety, el coprotagonista de la saga de Crepúsculo, Taylor Lautner, protagonizará y será productor ejecutivo de la serie llamada Taylor Lautner: Werewolf Hunter, que actualmente se encuentra en desarrollo en Amazon MGM Studios. Aquí te contamos lo que sabemos del nuevo proyecto del intérprete de Jacob.

Además de esto, el proyecto fue llevado a Amazon por Tornante, el estudio independiente detrás de programas como “BoJack Horseman” y la serie de Amazon “Undone”. Daisy Gardner es la creadora y showrunner.

Por otra parte, el actor compartió una publicación en Instagram donde comentó: “Justo cuando pensaba que estaba fuera... me vuelven a incluir”.

¿Qué sabemos de la serie ‘Taylor Lautner: Werewolf Hunter’?

Aún se han dado detalles sobre la nueva serie de Amazon, sin embargo, en un artículo publicado por Variety, se publicó la sinopsis de la serie Taylor Lautner: Werewolf Hunter.

“Después de terminar la última película de ‘Crepúsculo’, Taylor Lautner desapareció de los focos. Los fanáticos especularon, los tabloides teorizaron, pero la verdad es más salvaje que la ficción. Taylor no solo se estaba tomando un descanso de salud mental. Se estaba preparando para su verdadera vocación... Taylor Lautner: Cazador de hombres lobo.

Interpretándose a sí mismo, Taylor se ve atraído por una sociedad secreta de rastreadores de hombres lobo que necesitan su experiencia única. Mientras navega por su doble vida (actor de Hollywood durante el día, guerrero sobrenatural por la noche), Taylor debe luchar con la máxima ironía: luchar contra las mismas criaturas que lo hicieron famoso. Entre salvar el mundo, revivir su carrera y enamorarse, se enfrenta a la pregunta final: ¿qué sucede cuando tu mayor papel se convierte en tu mayor enemigo?“.

¿Cuál es la trayectoria de Taylor Lautner?

Taylor Lautner es un actor y productor estadounidense conocido principalmente por su papel de Jacob Black en la exitosa saga Crepúsculo. Nació el 11 de febrero de 1992 en Grand Rapids, Michigan, y comenzó su carrera en la actuación a una edad temprana.

Sus primeros trabajos fueron en series de televisión como The Bernie Mac Show y My Wife and Kids, pero fue en 2008, cuando interpretó a Jacob en Crepúsculo, que alcanzó la fama mundial. A lo largo de la franquicia, Lautner destacó por su transformación física, pasando de ser un joven delgado a un actor musculoso, lo que le valió reconocimiento en Hollywood.

Además de Crepúsculo, Taylor Lautner participó en varias películas populares, como Abduction (2011), donde fue el protagonista junto a Lily Collins, y Grown Ups 2 (2013), en la que trabajó junto a Adam Sandler, Kevin James y Chris Rock.

También fue parte de Valentine’s Day (2010), una película que reunió a actores como Julia Roberts, Anne Hathaway y Ashton Kutcher.

En cuanto a los últimos años, en 2022 el actor, junto a su esposa Tay Dome, lanzó el podcast The Squeeze, donde conversan sobre temas de relaciones, salud mental, y experiencias personales, brindando un espacio para la conexión y el bienestar emocional.