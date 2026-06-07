Reencuentro de Un Amor Perdido es un drama chino que acumula millones de reproducciones y que ha ganado popularidad en redes sociales. Conoce de qué trata esta historia viral y descubre dónde puedes ver los capítulos.

¿De qué trata Reencuentro de Un Amor Perdido?

Cinco años después de haber sido separada cruelmente de su primer amor y obligada a internarse en un hospital psiquiátrico, donde dio a luz a una hija, Elsa intenta sobrevivir junto a la pequeña.

El dolor aún la acompaña, pero la vida le ofrece una segunda oportunidad que puede mejorar su vida. En la calle, se reencuentra con aquel hombre que amó y que ahora es un abogado de prestigio.

Él, que alguna vez la dejó, se sorprende al verla con la niña y revive sentimientos que creía enterrados. Entre recuerdos, heridas y la esperanza de un nuevo comienzo, ambos deberán decidir si su amor perdido puede renacer.

Reencuentro de Un Amor Perdido ı Foto: Captura de pantalla ReelShort

Reencuentro de Un Amor Perdido: ¿Dónde ver el drama chino?

Reencuentro de Un Amor Perdido es un drama chino que forma parte del catálogo de ReelShort, una plataforma especializada en contenido en formato vertical. Puedes acceder al sitio web oficial o ingresar a la plataforma a través de la app móvil, disponible para descargar sin costo en cualquier dispositivo móvil.

Es posible mirar los primeros 10 capítulos de forma gratuita, no obstante, para disfrutar los 65 episodios que conforman la historia, deberás tener una suscripción activa.

Aunque la producción se creó originalmente en idioma chino, la plataforma publicó una versión con subtítulos en español.

Otras opciones son DayliMotion, YouTube o TikTok, donde algunas personas han compartido capítulos y resúmenes del drama.

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