Un espejo mágico conecta mi mundo con el pasado, ¿Dónde ver el drama chino?

La serie en formato vertical Un espejo mágico conecta mi mundo con el pasado es un drama chino en el que un joven que es traicionado encuentra un espejo mágico que une su tiempo con el pasado.

¿De qué trata Un espejo mágico conecta mi mundo con el pasado?

Un espejo mágico conecta mi mundo con el pasado sigue la historia de Bruno Barros, quien fue traicionado por su hermano Alonso Barros y terminó en prisión.

Un espejo mágico conecta mi mundo con el pasado ı Foto: Especial

Tras recuperar la libertad, activa por accidente un antiguo espejo familiar capaz de conectarlo con Carla Serrano, una joven huérfana que vive en otra época.

Así comienza una alianza a través del tiempo: Bruno le envía productos modernos y estrategias de negocios para ayudarla a limpiar el nombre de su padre y construir su propio imperio comercial.

A cambio, Carla reúne valiosos objetos antiguos que ayudan a Bruno a acumular fortuna, vengarse de quienes lo destruyeron y recuperar el poder que le arrebataron.

¿Dónde ver Un espejo mágico conecta mi mundo con el pasado?

Podrás ver cada uno de los episodios de la serie a través de la plataforma de Goodshort. Los primeros capítulos están disponibles de manera gratuita a través de la aplicación antes de tener que comprar el resto de la historia.

Como alternativa, puedes encontrar la historia a través de plataformas como Dailymotion. Encontrarás la historia completa en formato de película, para que la puedas disfrutar de corrido, aunque puede haber algunos anuncios mientras la miras, ya que es gratuita.

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