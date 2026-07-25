A poco más de un mes de confirmarse la muerte del creador de contenido Gaspar Prim Díaz, conocido en redes sociales como Gaspi, el equipo de La Velada del Año le rindió homenaje este sábado. La familia del joven también estuvo presente y conmovió a millones.
El argentino falleció a los 23 años en un accidente en Brasil, el 14 de junio, cuando viajaba con el cantante Oliver Tree, el director Lucas Vignale y el productor musical Lucas Frota en un helicóptero.
Honran la memoria de Gaspi en La Velada del Año VI junto a su familia
La Velada del Año decidió honrar la memoria del youtuber Gaspi, a unas semanas de su trágico fallecimiento. Para ello, la madre, el padre y el hermano del argentino viajaron a Sevilla, España, y subieron al escenario con Ibai Llanos, el organizador del evento de box amateur.
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En las pantallas de La Cartuja y en las transmisiones en vivo de redes sociales se pudo observar un clip de alrededor de un minuto protagonizado por Gaspar Prim Díaz.
Al finalizar el video, se aprecian varias escenas de la pelea de Gaspi en La Velada V, el año pasado, cuando el joven se enfrentó a Perxitaa, streamer español.
La mamá de Gaspi conmueve al público de La Velada del Año VI
Luego de que se proyectara el video de homenaje a Gaspi, la madre del creador de contenido argentino lució sumamente emocionada y agradecida con el público por recordar con cariño al joven de 23 años.
La señora Michelle aprovechó el momento para transmitir un mensaje de unión y amistad. “Qué lindo que estén acá todos estos jóvenes reunidos y este espectáculo hermoso”, inició.
"Gaspi tenía una bata que te la dejé de regalo (a Ibai), en la bata dice ‘Dar y que no te den’, y a mí me parece que, evaluando las cosas, es mejor dar y que sí te den. Que te den todo este cariño, y esta amistad que ustedes dan todos los días.
“Y que se cuiden los jóvenes entre ustedes, y que se respeten, respeten a sus papás y a sus mamás. Y, bueno, que devuelvan el amor este hermoso que están dándonos a nosotros como familia. Muchas gracias“, expresó la mamá de Gaspi mientras Ibai Llanos la sostenía.
Uno de los momentos más emotivos fue cuando la madre de Gaspi se derrumbó y el creador de La Velada del Año la abrazó. Al fondo, se oía al público de La Cartuja corear el nombre del youtuber argentino.
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