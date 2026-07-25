Ryan Gosling se une al universo Marvel como Ghost Rider, ¿cuándo se estrena la película?

Ryan Gosling se une al universo cinematográfico de Marvel como Ghost Rider, reuniéndose de nuevo con su director de Star Wars: Starfighter, Shawn Levy, en una película que se estrenará en 2028.

La noticia fue confirmada en la Comic-Con International, y causó euforia entre los fanáticos de este icónico personaje.

Ryan Gosling se une al universo Marvel como Ghost Rider

Según AP, Ryan Gosling, actor canadiense de 45 años, se unió este sábado al director de Marvel Studios, Kevin Feige, en el Salón H de la Comic-Con International, en San Diego, California, mientras unos siete mil fans vitoreaban. Muchos asistentes llevaban máscaras de Doctor Doom que repartió el estudio.

Fans vestidos como Doctor Doom posan para una fotografía durante la Comic-Con International el viernes 24 de julio de 2026 ı Foto: AP

La pareja de Gosling durante mucho tiempo, la actriz Eva Mendes, protagonizó junto a Nicolas Cage la película original independiente de Cage, Ghost Rider, estrenada en 2007 — un año antes de que Iron Man iniciara el universo cinematográfico de Marvel. Sony lanzó una secuela en 2012, y los derechos cinematográficos han vuelto a Marvel, pero el personaje aún no ha aparecido en el MCU.

La nueva cinta de Ghost Rider, protagonizada por Ryan Gosling, aún no tiene fecha de estreno exacta, pero sí se confirmó que llegará a cines alrededor de 2028.

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Po otra parte, Kevin Feige dijo al público que la película de 2019 de Joe y Anthony Russo, Vengadores: Final, se reestrenará en cines el 25 de septiembre, con nuevas imágenes que la vinculan con Los Vengadores: Apocalíptico de los Russo, que se estrenará el 18 de diciembre.

Muchos fans esperaron más de un día para entrar en el panel más esperado de la Comic-Con, que contó con la aparición de figuras como Robert Downey Jr., Chris Evans y Pedro Pascal.

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