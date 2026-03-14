Ryan Gosling causa furor en CDMX con discurso en español | VIDEO

La Ciudad de México fue testigo de un momento único durante la premier de la película Proyecto fin del mundo. El actor canadiense Ryan Gosling, que forma parte de la cinta y es conocido por participar en La La Land y Barbie, sorprendió a sus seguidores al ofrecer un discurso en español.

Su gesto, simple, pero muy significativo para sus fans mexicanos, desató una ola de entusiasmo que se reflejó en aplausos y porras, además de viralizarse de forma inmediata en redes sociales. Además, el histrión recibió el certificado de su estrella en el Domo del Papalote Museo del Niño. Te contamos qué es lo que dijo.

Ryan Gosling causa furor en CDMX con discurso en español

Tras varias horas de espera, los fans reunidos en la alfombra roja de Plaza Antara, en CDMX, recibieron con ovaciones al actor. Ryan Gosling llegó acompañado de los directores de Proyecto fin del mundo, Phil Lord y Christopher Miller.

En los videos que circulan en redes sociales se oye al actor decir un breve discurso en español. Ryan tomó el micrófono y leyó cuidadosamente unas palabras escritas en una tarjeta: “Por favor disculpen mi español. Estoy muy contento de estar aquí México, espero que les guste el filme, es un regalo de mi familia para tu familia”.

El público, eufórico ante el gesto del histrión, respondió con la tradicional porra: “Ryan, hermano, ya eres mexicano”.

Ryan Gosling agradece hablando en español al público mexicano durante la premier de #ProyectoFinDelMundo #ProjectHailMary pic.twitter.com/wCnnPkEvkL — Gonzalo Lira Galván (@gonyz) March 14, 2026

Además, Ryan Gosling aprovechó el momento para acercarse a la gente que se encontraba alrededor de la alfombra roja para tomarse fotografías y dar autógrafos. Algunos fans incluso le solicitaron al actor que les firmara discos de La La Land, la película que protagonizó con Emma Stone en 2016.

Ryan Gosling causa furor en Plaza Antara, CDMX, ayer ı Foto: Cuartoscuro

Ryan Gosling ya tiene su estrella en el Domo del Papalote Museo del Niño

La visita de Ryan Gosling a México no sólo estuvo marcada por su discurso en español. El actor, junto a Phil Lord y Christopher Miller, también recibió un homenaje especial al recibir su propia estrella en el Domo del Papalote Museo del Niño, un espacio emblemático que ha reconocido a figuras internacionales por su impacto cultural en el mundo.

El evento reunió a familias, admiradores y representantes del museo, quienes celebraron la incorporación de Ryan Gosling y sus compañeros al recinto. El actor agradeció el reconocimiento y recibió el certificado de su constelación.