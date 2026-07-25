La Velada del Año VI volvió a causar euforia en redes sociales, pues el público hispano presenció este sábado una edición más del evento de box amateur organizado por Ibai Llanos. Durante más de ocho horas, millones de personas sintieron la adrenalina de este deporte de contacto con 10 combates.
Streamers, comunicadores y youtubers entrenaron durante meses para enfrentarse en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España. Finalmente, el gran día llegó y regaló al público momentos memorables, así como varios memes que se volvieron virales en redes sociales.
Estos son los mejores MEMES de La Velada del Año VI
Tras un intenso Mundial, los usuarios entraron en mood boxeo.
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Pese a que algunas personas expresaron que tenían pocas expectativas de La Velada del Año VI, combates como el de Viruzz y Gero Arias emocionaron.
Viruzz cayó a la lona en los primeros segundos del round uno, pero siguió adelante. Sin embargo, las burlas no faltaron.
Sin duda una de las peleas que más memes tuvo fue la de Roro y la mexicana Rivers, en especial por el casco especial que solicitó, de última hora, la creadora de contenido española.
Incluso circulan imágenes de Roro que fueron creadas con ayuda de la IA.
También aseguraron que Roro era parte de la orquesta que tocó con Yandel.
Pero todo estalló cuando Roro fue declarada la ganadora del combate, pues miles de usuarios aseguran que el cinturón era de Rivers.
También surgieron algunas peticiones en redes sociales, donde internautas aseguraron que una pelea épica para La Velada del Año sería Farruko contra Anuel AA, dos famosos del género urbano.
Y las comparaciones entre el evento de Ibai Llanos con el surrealista Ring Royale del mexicano Poncho de Nigris, no se hicieron esperar.
Ari GamePlays también protagonizó un meme.
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