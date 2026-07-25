Memes de La Velada del Año VI

La Velada del Año VI volvió a causar euforia en redes sociales, pues el público hispano presenció este sábado una edición más del evento de box amateur organizado por Ibai Llanos. Durante más de ocho horas, millones de personas sintieron la adrenalina de este deporte de contacto con 10 combates.

Streamers, comunicadores y youtubers entrenaron durante meses para enfrentarse en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, España. Finalmente, el gran día llegó y regaló al público momentos memorables, así como varios memes que se volvieron virales en redes sociales.

Estos son los mejores MEMES de La Velada del Año VI

Tras un intenso Mundial, los usuarios entraron en mood boxeo.

yo cambiando de fifas a experta en boxeo para la velada #LaVeladaDelAñoVI #LaVeladaDelAño6 pic.twitter.com/B2KEPqz1pB — ˖ ִֶ♱ ྀིྀ (@gamin8ii8) July 25, 2026

Pese a que algunas personas expresaron que tenían pocas expectativas de La Velada del Año VI, combates como el de Viruzz y Gero Arias emocionaron.

"que aburridas las peleas de hombres de la velada"



yo viendo tremenda vergueada que le están pegando a viruzz #LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/mMRy7RX7mq — elarirang ⋆ (@vantemygs) July 25, 2026

Viruzz cayó a la lona en los primeros segundos del round uno, pero siguió adelante. Sin embargo, las burlas no faltaron.

Aparto la mirada del combate un momento



Viruzz de la nada en la pantalla de mi televisor:#LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/fojcjizESZ — ꒰୨ • ◞ 𝐇- 𝐡ɑnyy !! 💛 (@hanydeguarnizo) July 25, 2026

Sin duda una de las peleas que más memes tuvo fue la de Roro y la mexicana Rivers, en especial por el casco especial que solicitó, de última hora, la creadora de contenido española.

rivers debería de dejar de pelear en la velada del año, por qué nada más la usan y siempre terminan robándole



#LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/Qn0sfgPfdW — 🇲🇽 (@gvtodenoche) July 26, 2026

Incluso circulan imágenes de Roro que fueron creadas con ayuda de la IA.

Que bonita la skin de Roro en la velada del año✨🫪 pic.twitter.com/y1GbELajPH — NaomiNN (@Naomihuhn) July 26, 2026

Roro en La Velada del Año 2026. pic.twitter.com/oKaD1nUuk4 — 𝕹𝖆𝖘𝖍 𝕬𝖈𝖐𝖊𝖗𝖒𝖆𝖓𖤐 (@nashserna) July 26, 2026

El fucking casco de Roro en la Velada del año #VeladaDelAñoVI pic.twitter.com/qMoK8pJqRp — eyfeis (@feispla) July 26, 2026

También aseguraron que Roro era parte de la orquesta que tocó con Yandel.

que humilde yandel dejando a roro que toque el violín en su show ❤️ pic.twitter.com/i5cLCEOs2E — salomé (@prayingforubius) July 25, 2026

Pero todo estalló cuando Roro fue declarada la ganadora del combate, pues miles de usuarios aseguran que el cinturón era de Rivers.

Una más ibai haciéndole una gatada a los mexicanos que les sorprende neta lo bueno que yo ni vi su mierdalada del año

#LaVeladaDelAñoVI pic.twitter.com/RJ32cXGr6V — Alex.mp3 ꕤ (@_Alexh13_) July 26, 2026

También surgieron algunas peticiones en redes sociales, donde internautas aseguraron que una pelea épica para La Velada del Año sería Farruko contra Anuel AA, dos famosos del género urbano.

Anuel AA y Farruko juntos en La Velada del Año VI 🔥🔥 pic.twitter.com/M91kNdcuUh — Cartel  (@Miguel_T_A) July 26, 2026

Y las comparaciones entre el evento de Ibai Llanos con el surrealista Ring Royale del mexicano Poncho de Nigris, no se hicieron esperar.

Ibai nunca logrará que La Velada se ponga al nivel de este Ring Royale: pic.twitter.com/SNQXEzzxt8 — Martinalgui (@MartinoliCuri) July 25, 2026

Ari GamePlays también protagonizó un meme.

Todos viendo la velada del año*



The Grefg y Ari Gameplays en los baños: pic.twitter.com/pOUzT1Ub4i — Mike (@BlueCFM_) July 25, 2026

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