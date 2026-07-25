Plex le gana a Fernanfloo en La Velada del Año VI

Daniel Alonso Agúndez, conocido como Plex o YoSoyPlex, y Luis Fernando Flores Alvarado, llamado en Internet Fernanfloo, protagonizaron una de las peleas estelares de La Velada del Año VI.

Este sábado el Estadio La Cartuja, en Sevilla, y millones de personas que sintonizaron la transmisión en vivo, fueron testigos de un gran combate. Luego de tres intensos rounds, el español Plex resultó vencedor del noveno enfrentamiento del evento.

Plex le gana a Fernanfloo por decisión unánime en La Velada del Año VI

Al terminar el espectacular show musical de Yandel, el español Plex y el salvadoreño Fernanfloo se subieron al ring de La Cartuja, en Sevilla, España.

Durante el primer round, el novio de Aitana logró golpear varias veces a su rival en La Velada del Año VI. Esta primera parte de la pelea les sirvió para estudiarse uno al otro.

En el segundo round Plex se mantuvo firme en el cuadrilátero frente a los puños de Fernanfloo. La diferencia de estatura y peso entre los creadores de contenido fue evidente: 1.97 m del español contra el 1.85 del salvadoreño.

Al final de la pelea, en el tercer round, Plex lanzó a su rival un fuerte golpe en la costilla, por lo que Fernanfloo se tomó unos segundos para tomar aire.

Acaba el combate entre Fernanfloo y Plex.



¿Quién es tu ganador? pic.twitter.com/Xlk9Ga7r4x — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 26, 2026

Finalmente, Plex fue nombrado ganador de La Velada del Año VI. El español agradeció a sus seguidores, a sus padres y a su novia, la cantante Aitana, quien estuvo en primera fila viendo la pelea.

Plex es el ganador de su combate contra Fernanfloo en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/7KOAzV8KZl — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 26, 2026

Conoce los resultados de las peleas de La Velada del Año VI

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clerss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Viruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Kidd Keo vs. Lit Killah

Rivers vs. Roro

Tras la pelea de Plex contra Fernanfloo, los seguidores de La Velada del Año VI esperan con ansias el último combate de la noche: IlloJuan vs. Grefg.

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