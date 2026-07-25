Daniel Alonso Agúndez, conocido como Plex o YoSoyPlex, y Luis Fernando Flores Alvarado, llamado en Internet Fernanfloo, protagonizaron una de las peleas estelares de La Velada del Año VI.
Este sábado el Estadio La Cartuja, en Sevilla, y millones de personas que sintonizaron la transmisión en vivo, fueron testigos de un gran combate. Luego de tres intensos rounds, el español Plex resultó vencedor del noveno enfrentamiento del evento.
Plex le gana a Fernanfloo por decisión unánime en La Velada del Año VI
Al terminar el espectacular show musical de Yandel, el español Plex y el salvadoreño Fernanfloo se subieron al ring de La Cartuja, en Sevilla, España.
Plex entra como emperador romano en La Velada del Año VI; llegó en carruaje con el león de San Marcos
Durante el primer round, el novio de Aitana logró golpear varias veces a su rival en La Velada del Año VI. Esta primera parte de la pelea les sirvió para estudiarse uno al otro.
En el segundo round Plex se mantuvo firme en el cuadrilátero frente a los puños de Fernanfloo. La diferencia de estatura y peso entre los creadores de contenido fue evidente: 1.97 m del español contra el 1.85 del salvadoreño.
Al final de la pelea, en el tercer round, Plex lanzó a su rival un fuerte golpe en la costilla, por lo que Fernanfloo se tomó unos segundos para tomar aire.
Finalmente, Plex fue nombrado ganador de La Velada del Año VI. El español agradeció a sus seguidores, a sus padres y a su novia, la cantante Aitana, quien estuvo en primera fila viendo la pelea.
Conoce los resultados de las peleas de La Velada del Año VI
- Fabiana Sevillano vs. La Parce
- Clerss vs. Natalia MX
- Edu Aguirre vs. Gastón Edul
- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer
- Viruzz vs. Gero Arias
- Alondrissa vs. Angie Velasco
- Kidd Keo vs. Lit Killah
- Rivers vs. Roro
Tras la pelea de Plex contra Fernanfloo, los seguidores de La Velada del Año VI esperan con ansias el último combate de la noche: IlloJuan vs. Grefg.
Te puede interesar:
- Así fue la entrada de Tatiana Kaer en La Velada del Año VI
- Anuel AA puso el flow en La Velada del Año VI con sus éxitos | VIDEO
- Gero Arias le gana a Viruzz por decisión unánime en La Velada del Año VI
- Así fue la espectacular entrada de Alondrissa con Eladio Carrión en La Velada del Año VI | VIDEO