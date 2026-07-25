Así fue la espectacular entrada de Alondrissa con Eladio Carrión en La Velada del Año VI | VIDEO

Alondrissa es una creadora de contenido de Puerto Rico que tuvo una impresionante entrada al ring de La Velada del Año VI acompañada de Eladio Carrión.

Alondra lució su capucha blanca para caminar al ring, mientras que Eladio lució una llamativa chamarra de piel en color verde y una gorra con la visera hacia atrás.

La entrada de Alondrissa con Eladio Carrión en La Velada del Año VI. pic.twitter.com/xlxVUMCnBg — La Velada Del Año 6 (@infoLaVelada) July 25, 2026

Alondra, nombre real de la influencer, llegó imponente al cuadrilátero, con seguridad que iba a ser superior a su rival Angie Velasco, sin embargo, la realidad fue otra.

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Angie Velasco se le fue con todo a Alondrissa y la dejó sin posibilidad de defenderse. La influencer originaria de Argentina fue la que dominó el combate y terminó por llevarse el título.

Alondra agradeció a Ibai Llanos, creador de La Velada del Año, por haberla invitado a vivir esta experiencia, sin embargo, sí se notaba cabizbaja después de haber perdido en esta pelea.

¿Quién es Alondrissa?

Alondra Michelle, conocida en el entorno digital como Alondrissa, es una streamer y creadora de contenido puertorriqueña nacida el 30 de octubre de 2001 y residente del municipio de Bayamón. Su trayectoria en las plataformas de internet dio inicio formal en febrero de 2017 con su primer video en YouTube, un vlog titulado Tag of the 20 Songs. En sus comienzos, sus publicaciones se centraron principalmente en retos, humor y experiencias personales, lo que le permitió conectar rápidamente con una audiencia joven.

A lo largo de los años, su canal principal de YouTube continuó expandiéndose hasta superar los 1,28 millones de suscriptores. Paralelamente, diversificó su presencia hacia otras redes sociales, logrando sumar alrededor de 1,7 millones de seguidores en Twitch, cerca de 5,7 millones en TikTok, más de 1,3 millones en Instagram y casi 600.000 en Kick. Esta constancia la posicionó como una de las creadoras de contenido de habla hispana más reconocidas en la actualidad.

Su estilo caracterizado por el entretenimiento y la comedia le ha permitido afianzarse dentro de la comunidad hispanohablante de creadores. Asimismo, su visibilidad le abrió las puertas a proyectos colectivos de gran alcance en internet, como su incorporación a la plataforma interactiva QSMP. Gracias a este recorrido, ha consolidado un amplio respaldo por parte de sus seguidores en el panorama del entretenimiento digital.

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