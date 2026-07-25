Natalia MX le gana a Clersss por decisión unánime en La Velada del Año 6

Natalia MX ganó en La Velada del Año 6 a Clersss por decisión unánime, todos los jueces votaron por el desempeño de la mexicana, originaria de Monterrey.
Natalia llegó fuerte en el primer round y en el segundo bajó el ritmo, lo que para muchos fue algo de poner atención pues mencionaron que tendía que recuperarse en el tercero.
Así lo hizo Natalia MX y en el tercer round se le fue con todo a Clersss y no la dejó soltar golpes.
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Natalia MX agradeció el apoyo a su novio, Imanol Rodríguez, que es peleador de la UFC y también reconoció la preparación de su rival, quien tuvo un cambio físico importante.
¿Quién es Natalia MX?
Natalia MX es una streamer, influencer y creadora de contenido mexicana que nació el 1 de abril de 2000 en México, por lo que actualmente tiene 26 años.
Su nombre real es Natalia García y es originaria de Monterrey, Nuevo León. Se dio a conocer en plataformas como Facebook Gaming, Twitch, TikTok e Instagram con transmisiones de videojuegos, retos, trends virales y contenido de entretenimiento. Su estilo cercano y carismático le ha permitido construir una comunidad sólida de seguidores.
Además de su carrera como streamer, Natalia MX es presidenta del equipo Club de Cuervos en la Kings League y Queens League Américas, proyectos impulsados por Gerard Piqué que combinan fútbol y entretenimiento con creadores de contenido. Esta faceta deportiva ha aumentado su visibilidad en el ecosistema digital hispanohablante y la ha consolidado como una figura clave en el entretenimiento competitivo.
¿Cuánto mide y cuánto pesa Natalia MX?
Natalia MX pesa 54.4 kilos y mide 1.68 metros.
Previo a su participación en La Velada del Año 6, la mexicana mostró su preparación física dedicada para el evento, representando a México en uno de los combates más esperados. Su participación destaca el crecimiento de las streamers latinas en grandes eventos internacionales.