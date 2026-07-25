La Parce le gana a Fabiana Sevillana por decisión dividida en La Velada del Año VI

La Parce gana en La Velada del Año 6

Valeria Solano, La Parce, ganó el primer combate de La Velada del Año 6, tras haber dominado los dos primeros rounds de la pelea y acorraló en varias ocasiones a su contrincante Fabiana Sevillana.

Si bien La Parce no era la favorita del combate, de hecho cuando se subió al ring empezó a recibir abucheos por parte del público, la joven colombiana demostró que se impuso pese a que la mayoría del público estaba con su rival.

La Parce sabía que ella iba muy bien preparada, tan fue así que hasta se echó un bailecito en el ring mientras peleaba contra Fabiana Sevillana.

La colombiana también se impuso pese a la diferencia de estatura, pues ella mide 1.58 metros y Fabiana Sevillana mide 1.65 metros.

La decisión de triunfo de La Parce fue dividida por los jueces del boxeo.

La Parce gana en La Velada del Año 6 ı Foto: La Velada del Año

La Parce le dedicó unas emotivas palabras a Fabiana y le dijo que la admira y reconoce su esfuerzo, pues ella vivió el proceso de preparación de Fabiana de cerca.

¿Quién es La Parce?

La Parce, cuyo nombre real es Valeria Solano, es una streamer, influencer y creadora de contenido colombiana nacida el 18 de junio de 2002 en Cúcuta y radicada en Medellín.

Tiene 24 años y se dio a conocer durante la pandemia en 2020 con transmisiones en Twitch de videojuegos como Call of Duty. Su estilo cercano, humorístico y auténtico le permitió construir rápidamente una comunidad fiel a la que llama “parceritos”.

Además de sus directos de gaming, vlogs y contenido de estilo de vida, La Parce es presidenta del equipo Atlético Parceras en la Queens League Américas, donde ha destacado por su pasión por el deporte y el entretenimiento.

Actualmente mantiene una relación con el streamer Juan Guarnizo, una relación que ha estado en el ojo mediático por las polémicas que hay alrededor del streamer Juan Guarnizo.

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