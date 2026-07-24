Luego de varios meses de entrenamiento, disciplina y mucha emoción, Samy Rivers se enfrentará en el ring de La Velada del Año 6 a Roro Bueno.

La streamer y youtuber originaria de Monterrey, Nuevo León, México, conocida sólo como Rivers, busca imponerse en la competencia de boxeo amateur de este sábado, en Sevilla, España. Por su parte, la tiktoker española también va decidida a alzarse con el cinturón, aunque en la edición 5 de La Velada perdió frente a Abby.

Sin duda, esta pelea es una de las más esperadas por los seguidores del evento que se ha realizado anualmente desde 2021 y que es transmitido por redes sociales a todo el mundo. No te pierdas de ver a estas dos famosas creadoras de contenido en el ring y descubre a qué hora será su duelo.

¿A qué hora es la pelea de Rivers vs. Roro en La Velada del Año 6?

La pelea de Roro vs. Rivers en La Velada del Año 6 está programada para este sábado 25 de julio de 2026. Se espera que las creadoras de contenido comiencen su enfrentamiento en el ring aproximadamente a las 16:00 horas (hora del centro de México).

El evento organizado por Ibai Llanos comenzará a las 19:00 horas de España, 11:00 horas en CDMX, y tendrá otros combates.

Conoce todas las peleas de la noche de La Velada del Año 6

El sábado 25 de julio miles de asistentes del Estadio La Cartuja en Sevilla, España, y otros miles de espectadores de todo el mundo serán testigos de 10 combates entre creadores de contenido, comunicadores, streamers y hasta cantantes.

La cartelera de La Velada del Año 6 tiene programadas las siguientes peleas:

Fabiana Sevillano vs. La Parce

Clerss vs. Natalia MX

Edu Aguirre vs. Gastón Edul

Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

Viruzz vs. Gero Arias

Alondrissa vs. Angie Velasco

Lit Killah vs. Kidd Keo

Rivers vs. Roro

Plex vs. Fernanfloo

IlloJuan vs. Grefg

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