¿Quién es Roro? La influencer española que peleará contra Rivers en la Velada del Año 6

¿Quién es Roro? La influencer española que peleará contra Rivers en la Velada del Año

Una de las peleas más inesperadas de La Velada del Año 6 es la pelea que habrá entre la influencer española Roro Bueno y Sammy Rivers, streamer mexicana. Ambas han formado parte de ediciones anteriores de la competencia, siendo favoritas del público.

Durante el primer encuentro al ser anunciada su pelea, Roro y Rivers dieron de qué hablar por mantener una actitud relajada y lejos de dramas, lo que hace a muchos pensar que su pelea será competitiva sin necesidad de generar polémica.

no sé si era la manera de intimidar pero de que la intimidó la intimidó🫦 pic.twitter.com/fMfSha21ls — maca🇵🇪 (@forbreakhouse) March 9, 2026

La mexicana formó parte de la tercera edición de la velada, donde se atrevió a lanzarse a dos combates, uno siendo sorpresa, pues la presentaban simplemente como ‘La Elegida’. Ante esto, su actual contrincante española admitió que le parecía admirable.

Asimismo, todo parece indicar que se tratará de un combate parejo. A pesar de que la europea es más baja que la latina, parecen tener una complexión física similar y la diferencia de altura no es tan extrema como con otras peleas.

Algunas personas no saben todos los detalles sobre la modelo. Ahora, te compartimos quién es Roro y porqué la gente no sabe si apoyarla a ella o a su contrincante, al ser ambas muy queridas por el público.

¿Quién es Roro?

Roro Bueno es una influencer española que en 2024 obtuvo gran popularidad en plataformas como TikTok e Instagram gracias a sus videos donde se graba haciendo recetas elaboradas para su novio Pablo o DIYs en formato corto.

Su actitud ha sido objeto de críticas en redes sociales. Muchos usuarios consideran que la dedicación que muestra podría interpretarse como una muestra de sumisión.

Sin embargo, el año pasado recibió críticas por participar en La Velada del Año 5, pues el público que alababa su actitud “tradwife” (de esposa tradicional), no estaban de acuerdo con su elección.

A pesar de todo, la famosa se ha mantenido tranquila y ajena a las críticas, disfrutando de realizar sus actividades deportivas y en redes sociales a pesar de las críticas. “Yo no cocino por mi novio ni porque yo viva por y para él, sino que yo cocino porque a mí me gusta hacerlo”, dijo anteriormente.

Tras anunciar su pelea contra Rivers en La Velada del Año, Roro reflexionó sobre su intención de darlo todo en la pelea este año: “Este año voy a dar todo lo que tengo para llevarme ese cinturón. Por mí, pero también por todos los que me apoyasteis el año pasado“, aseguró.