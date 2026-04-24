En tiempos donde el cine de género en habla hispana busca nuevos territorios, El despertar aparece como una declaración de intenciones.

Una cinta que tuvo su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición 41, donde inició el recorrido que sus creadores esperan continúe por certámenes internacionales antes de cerrar acuerdos para salas o plataformas.

Pero más allá del estreno, la película representa una apuesta mayor: demostrar que desde esta región se pueden construir producciones competitivas a nivel global.

Federico Durán, cocreador, codirector y productor del proyecto, explicó a La Razón que la semilla nació años atrás, después del impacto de El Páramo, película con la que ya habían probado su fuerza dentro del horror. “Nos habían pedido hacer otra película de terror. Jaime Osorio llegó con una idea y cuando nos sentamos a verla entendimos que era algo muy ambicioso”, relató.

Aquella ambición terminó convirtiéndose en una obra que mezcla comandos militares, criaturas invisibles, folclor amazónico y el choque entre modernidad y fuerzas ancestrales. En pantalla, una unidad de élite se interna en la selva para cumplir una misión táctica, pero termina invadiendo un territorio protegido por una presencia sobrenatural que convierte la operación en una pesadilla.

Durán reconoció que el proyecto atravesó un proceso complejo por cambios corporativos en la industria audiovisual y por decisiones externas que buscaban suavizar la propuesta. “Nos pedían que no fuera tan oscura, que no fuera tan de terror. Eso empezó a afectar creativamente”, recordó.

El despertar, horror ancestral que llega al FICG 41 ı Foto: Especial

A esa batalla se sumó la más dolorosa: la enfermedad del director Jaime Osorio Márquez, figura clave del cine fantástico colombiano. Antes de concluir el proceso, el realizador decidió practicarse la eutanasia, dejando una película avanzada pero no terminada.

Lejos de abandonar el proyecto, Durán tomó la responsabilidad de concluirlo respetando la visión de su amigo. “Fue un homenaje. Yo escuchaba sus indicaciones grabadas, veía el material y entendía hacia dónde íbamos. También había momentos donde debía tomar decisiones con distancia para pulir lo mejor posible la obra”, contó.

El resultado destaca por su escala. El rodaje duró cuatro meses, movilizó hasta 500 personas en jornadas con dobles unidades y requirió entrenamiento militar real para los actores. “Los llevamos una semana a un regimiento. Aprendieron tácticas, manejo de armas y movimientos de combate”, detalló.

Varias secuencias, como desembarcos desde helicóptero en medio de tormentas, fueron ejecutadas con soldados reales combinados con el elenco, buscando una sensación física poco habitual en producciones regionales.

Las influencias declaradas son potentes: Depredador, Alien, Apocalypse Now y el universo de H.P. Lovecraft. Sin embargo, El despertar busca algo más que replicar fórmulas extranjeras. Su centro dramático está en la Amazonía y en la mirada crítica hacia los miedos heredados del colonialismo. Lo desconocido no necesariamente es monstruoso; a veces el verdadero invasor llega uniformado.

Para el director, la clave no fue solo el dinero. “Claro que se necesitan recursos, pero más importante es creérselo. Convencerse de que sí podemos hacerlo y sumar desde temprano a la gente correcta en cada departamento”, afirmó. Por eso integraron expertos en efectos prácticos, visuales, sonido y prótesis desde preproducción, no al final como suele ocurrir.

Ese método ya comienza a rendir frutos. Antes incluso del estreno en Guadalajara, la película logró ventas para Estados Unidos, Canadá, Polonia, Corea, India y otros territorios europeos y asiáticos. En el segundo semestre del año podrían concretarse varios lanzamientos comerciales.