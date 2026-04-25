Aaron Paul y Tom Wlaschiha conquistan la CCXPMX 2026

EL ACTOR Aaron Paul, de Breaking Bad, fue uno de los más esperados ayer

Aaron Paul convirtió su aparición en uno de los momentos más explosivos del arranque de la CCXPMX 2026. El actor estadounidense, inmortalizado por su papel de Jesse Pinkman en Breaking Bad, fue recibido entre gritos, aplausos y teléfonos en alto por miles de asistentes que abarrotaron el Thunder Stage para escuchar anécdotas de una carrera marcada por uno de los personajes más queridos de la televisión moderna.

Así inició el primer día de actividades del encuentro de entretenimiento más grande de la región, instalado en la Ciudad de México con escenarios temáticos, firmas de autógrafos, experiencias inmersivas, mercancía exclusiva, zonas de gaming, activaciones de marcas y paneles con figuras internacionales que desataron largas filas desde las primeras horas del viernes.

TOM Wlaschiha, actor de Juego de tronos, se mostró feliz de estar en México. ı Foto: Carlos Mora y Cuartoscuro

El Dato: El histrión Christopher Lloyd de Volver al futuro, el productor S. S. Karthikeya, el luchador mexicano Dragon Lee y Bruce Dickinson de Iron Maiden asistieron ayer a la CCXP.

Aaron Paul apareció sonriente y dispuesto a conectar con el público mexicano, al que no dejó de agradecer durante toda la charla. “Recién empecé a hacer meet and greets en estas increíbles convenciones, conociendo a personas como ustedes. Es muy gratificante sentir la comunidad que tienen”, expresó.

El actor recordó que antes de alcanzar la fama atravesó una de las etapas más duras de su vida profesional. “Había hecho seis o siete pilotos antes, pero ninguno se convirtió en serie. Era uno de los puntos más bajos de mi carrera, sobre todo financieramente. No sabía de dónde iba a salir mi próximo cheque”, relató. Todo cambió al leer el guion creado por Vince Gilligan: “Leí ese libreto y supe que tenía que conseguirlo”.

EL LEGENDARIO histrión Christopher Lloyd, el Doc de Volver al futuro. ı Foto: Carlos Mora y Cuartoscuro

30 artistas, al menos, acudirán como invitados

Cuando la conversación giró hacia Je-sse Pinkman, Aaron Paul demostró que mantiene intacto el cariño por el personaje. “Creo que lograron un final perfecto”, dijo sobre el cierre de Breaking Bad, al recordar la escena donde Jesse escapa entre lágrimas y gritos. También admitió sorpresa cuando años después fue convocado para El Camino: “Yo pensaba que el final era perfecto, pero sabía que Vince no haría algo si no estuviera bien hecho”.

Con tono bromista, soltó una de las frases más celebradas de la tarde: “La gente me dice bitch todos los días. Honestamente, creo que me lo han dicho más que a cualquier otra persona en el mundo”. El auditorio respondió con carcajadas y gritos, confirmando que Pinkman sigue más vivo que nunca en la memoria colectiva.

Paul además reveló que conserva recuerdos de la serie: el famoso oso rosa, un sombrero de Heisenberg y hasta piezas del universo de Los Pollos Hermanos, objetos que describió como tesoros personales de una etapa irrepetible.

100 mil asistentes se esperan durante la CCXPMX 2026

Horas antes, estuvo otro de los más esperados del cartel: Tom Wlaschiha, actor alemán conocido mundialmente por interpretar a Jaqen H’ghar en Game of Thrones. Su presencia aportó un tono distinto: elegante, irónico y cercano, con historias de rodajes europeos que sorprendieron a la audiencia de la CCXPMX.

EL DOC, se despide feliz con su piñata del DeLorean, el viernes. ı Foto: Carlos Mora y Cuartoscuro

El intérprete habló de una cinta independiente filmada en una isla del Mar del Norte, donde durante ciertas inundaciones “lo único que queda sobre el agua son las casas”, debido a que están construidas sobre pequeñas elevaciones. También recordó una reciente comedia en italiano y lanzó una broma que conectó de inmediato con los fans: “Nunca me ofrecen comedias, no sé por qué… quizá todos los productores piensan que sólo mato gente”.

El momento más celebrado llegó al responder qué personaje sobreviviría más tiempo en Westeros. Sin dudarlo, sonrió y contestó: “El único que sobreviviría es Jaqen H’ghar”. Más adelante sorprendió al admitir simpatía por los Lannister, al asegurar que en esa saga nadie era completamente bueno o malo.

LOS COSPLAYERS presentes en la CCXP ı Foto: Carlos Mora y Cuartoscuro

Ya en la recta final, la conversación se trasladó a México. Cuestionado sobre con quién le gustaría trabajar, Wlaschiha no titubeó: “Me encanta Guillermo del Toro, todo el mundo lo sabe… ¿a quién no?”. Y añadió a la lista a Javier Bardem.

La combinación de estrellas confirmó que la convención CCXP México 2026 arrancó con nivel de superproducción y con miles de asistentes listos para un fin de semana donde la fantasía, la pantalla y la cultura geek toman la capital del país.