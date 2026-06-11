Lila Downs durante la inauguración de la Copa Mundialista

La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México fue uno de los momentos más esperados del torneo. Este jueves el mundo entero posó sus ojos sobre el país azteca, uno de los tres anfitriones del torneo de futbol.

La ceremonia, donde participaron figuras como Shakira, Belinda, Los Ángeles Azules, Maná y Lila Downs, marcó el inicio de la Copa del Mundo más grande de la historia. Sin embargo, muchos aficionados no pudieron verla en vivo y buscan opciones para disfrutarla en repetición, por eso en La Razón de contamos algunas opciones para que revivas este evento.

¿Dónde ver completo el show de inauguración del Mundial 2026 en repetición?

Si te perdiste la transmisión en directo del show de inauguración del Mundial 2026, existen varias alternativas para revivir el espectáculo.

El canal oficial de YouTube de la FIFA podría publicar el video completo de la ceremonia, mientras que en las redes sociales de la FIFA (Instagram, TikTok y Facebook) ya circulan fragmentos destacados.

Además, plataformas como ViX Premium, así como las cuentas de TUDN y Azteca 7, ofrecen clips y momentos clave del evento. Estas opciones permiten acceder de manera gratuita o bajo suscripción a la presentación musical para que nadie se quede sin disfrutar de la apertura del torneo de futbol más famoso del mundo.

¿Qué artistas fueron parte de la inauguración del Mundial en México?

El escenario del Estadio Ciudad de México reunió a una variedad internacional de talento. Entre los artistas presentes en la capital del país esta mañana estuvieron:

Lila Downs , ícono de la música mexicana.

Maná , legendaria banda tapatía de rock.

Dany Ocean , cantante venezolano.

Belinda y Los Ángeles Azules , quienes pusieron a bailar con su fusión de pop y cumbia con el tema mundialista “Por Ella”.

J Balvin y Ryan Castro , representantes del reguetón colombiano.

Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron el tema oficial del Mundial “Dai Dai”.

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