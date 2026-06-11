Mundial 2026: De Salma Hayek a Lucero, las estrellas se rinden ante la magia de la Copa

La inauguración de la Copa del Mundo 2026 no sólo paralizó a millones de aficionados alrededor del planeta; también reunió a una larga lista de celebridades que, desde el estadio, los foros de televisión y sus hogares, se sumaron a la fiesta futbolera que convirtió a México en el centro de atención internacional.

Una de las imágenes más comentadas fue la de Salma Hayek minutos antes de aparecer en escena para dar la bienvenida al mundo al magno evento. La actriz mexicana compartió en redes sociales algunos momentos detrás de cámaras y también dejó ver el afectuoso encuentro que sostuvo con Belinda, a quien deseó éxito antes de su participación. La interacción entre ambas artistas no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes incluso comenzaron a especular sobre una posible colaboración futura.

Belinda y Salma Hayek ı Foto: Especial

Belinda, precisamente, se convirtió en una de las artistas más mencionadas durante las primeras horas del Mundial. Su participación en el espectáculo inaugural generó miles de comentarios y mensajes de apoyo, consolidándola como una de las figuras mexicanas más ovacionadas en redes sociales durante la jornada.

La emoción también se trasladó a los foros de televisión. Andrea Legarreta compartió diversas imágenes y videos desde las instalaciones de Televisa, donde junto a Galilea Montijo, los conductores de Hoy y otros invitados especiales siguieron la transmisión de la ceremonia y del partido inaugural. Entre banderas, porras y camisetas de la Selección Mexicana, la conductora mostró cómo el espíritu mundialista se apoderó de cada rincón del foro.

Desde casa, Lucero tampoco quiso quedarse fuera de la celebración. La cantante compartió con sus seguidores que disfrutaba el arranque de la Copa del Mundo acompañada por su hija, en una tarde llena de emoción y orgullo mexicano.

Lucero y Lucero Mijares, mostraron su espíritu mundialista. La novia de América aprovechó para felicitar a Alejandro Fernández por su interpretación del himno nacional. “Eres un crack y el mejor exponente de la música mexicana “, comentó ı Foto: IG luceromexico

Además, aprovechó para enviar un mensaje de admiración a Alejandro Fernández, quien interpretó el Himno Nacional Mexicano durante la ceremonia. “Eres un crack” y “el mejor exponente de la música mexicana”, fueron algunas de las palabras con las que reconoció la participación de El Potrillo, una de las más aplaudidas de la inauguración.

El entusiasmo por la Selección Mexicana también se reflejó en las publicaciones de Eugenio Derbez. El actor recurrió a uno de sus personajes más recordados, el “Super Portero”, para enviar un mensaje de apoyo al Tricolor con el característico tono de humor que lo hizo famoso. La publicación rápidamente generó nostalgia entre sus seguidores.

El actor mexicano Eugenio Derbez, comparte en sus redes una imagen de su personaje del "súper portero" para desearle suerte a la Selección en su primer partido. ı Foto: Especial

Mientras tanto, en las tribunas del estadio, Mariana Ochoa compartió fotografías y videos junto a sus hijos disfrutando del ambiente mundialista. La cantante se mostró emocionada por vivir el histórico inicio del torneo organizado por México, Estados Unidos y Canadá.

Mariana Ochoa comparte emocionada que es parte del primer partido del Mundial. ı Foto: Especial

Otra de las celebridades que fue captada disfrutando del encuentro fue Kate del Castillo, quien acudió acompañada de su pareja para apoyar a la Selección Mexicana en una tarde que quedará marcada en la historia del futbol nacional.

La actriz y productora Kate del Castillo, festeja el primer gol de la selección mexicana, desde los primeros asientos del Estadio Azteca junto a su novio Edgar Vahena ı Foto: IG katedelcastillo

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