Salma Hayek da la bienvenida al Mundial 2026: ‘Viva México y viva el fútbol’

Salma Hayek apareció en el centro de la cancha durante la inauguración del Mundial 2026, previo al arranque del partido México vs Sudáfrica para marcar el inicio de la ceremonia de himnos, donde se presentó Alejandro Fernández y Andrea Bocelli.

La estrella de Hollywood fue designada oficialmente como la Embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un rol que la coloca como la figura diplomática y cultural más relevante de la sede mexicana.

La actriz mexicana ha logrado formar una carrera a nivel internacional que la consolidado como una de las principales figuras latinas en Hollywood y estuvo tras bambalinas momentos antes del arranque de la inauguración con Belinda.

Belinda junto a Salma Hayek minutos antes de salir a cantar. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/iFUT4eolc0 — ℰ (@Eduardo9_C) June 11, 2026

Su trayectoria destaca, pues incluye una nominación al Premio Oscar por su histórica interpretación de Frida Kahlo, sin mencionar que representa la influencia latina en el cine mundial.

Ahora, fue la encargada de dar la bienvenida a los más de 80 mil aficionados presentes y a los millones que siguen la transmisión por plataformas digitales oficiales.

Así fue la participación de Salma Hayek en la inauguración del Mundial 2026

Salma Hayek fue la encargada de dar la bienvenida en la Copa del Mundo, antes de que comenzaran a desfilar las banderas de las selecciones participantes en el torneo internacional.

La veracruzana tomó el micrófono y pronunció un discurso de unidad durante el Mundial 2026, en el que también destacó la pasión que despierta el futbol a nivel global.

“¡Viva México y viva el fútbol!”, expresó para finalizar con su intervención, un grito de emoción que resonó en el resto del estadio y avivó la emoción de la afición mexicana.

"¡Que viva México!", Salma Hayek da la bienvenida en la Copa del Mundo pic.twitter.com/uU9e3SQBu9 — Noticias de México (@NoticiaMex) June 11, 2026

Minutos antes de su discurso, Salma ya se había presentado en el palco de honor con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para mostrar el trofeo del Mundial 2026.

A pesar del buen recibimiento en el estadio, la actriz también recibió algunas críticas en redes sociales, pues muchos señalaron que la mexicana tenía un acento extranjero pese a haber nacido y crecido en el país.

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