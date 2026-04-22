La actriz mexicana Salma Hayek volvió a acaparar miradas y se volvió tendencia mundial al desfilar por la alfombra roja, esta vez durante la gala de los Premios Breakthrough 2026, celebrados en Los Ángeles.

La intérprete veracruzana sorprendió al público al dejar ver con naturalidad sus canas, un gesto que fue interpretado como sinónimo de autenticidad y empoderamiento femenino, pues lejos de ocultar el paso de los años en su cabello, posó orgullosa en la gala.

Salma Hayek deja lucir sus canas en alfombra roja de los Premios Breakthrough

Salma Hayek desfiló en la alfombra roja de los Premios Breakthrough 2026 con un vestido negro de corte clásico y con escote en V, acompañado de joyería discreta y maquillaje natural. Pero el detalle que más llamó la atención fue su cabello, en el que se apreciaban claramente varios mechones de canas.

La actriz mexicana está por cumplir 60 años este 2026, sin embargo, su rostro aún luce radiante y lleno de vida. Además, su peinado lucía las canas de la zona inicial de su cabeza y le dio un toque elegante al atuendo.

Además, Salma Hayek iba acompañada de su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, quien portó un traje negro que combinaba a la perfección con su vestido.

En redes sociales, seguidores y colegas aplaudieron su decisión de mostrarse tal cual es, sobre todo en una alfombra roja, donde hay cientos de cámaras. Del mismo modo, internautas resaltaron que el lucir al natural su cabello, se trata de un mensaje poderoso en una industria que suele imponer estándares de juventud y perfección, en especial a las mujeres.

La actriz, de 59 años, ha hablado en diversas ocasiones sobre la importancia de aceptar el envejecimiento como parte de la vida, de modo que su aparición en los Premios Breakthrough dejando a la vista sus canas, es una confirmación de esta postura.

El evento realizado en Los Ángeles, California, hace unos días, es considerado los “Oscar de la ciencia”, pues reúne a diversas personalidades del ámbito científico y artístico para reconocer avances en física, matemáticas y biología.