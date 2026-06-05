¿Quién fue la primera bruja condenada del mundo? Esta es la historia de Alice Kyteler

Alice Kyteler fue la primera persona que fue acusada y condenada por brujería en un tribunal en Irlanda, por lo que a la fecha, es considerada por muchos como la primer ‘bruja’ del mundo, pese a que el concepto existía desde la Edad Media.

La brujería fue ampliamente perseguida en varias partes de Europa, lo que llevó a miles de mujeres a ser acosadas y asesinadas por tener lunares en el rostro, conocimiento fuera de lo común, entre otras acusaciones sin fundamento.

La historia de Alice Kyteler

Como te mencionamos, Alice Kyteler es considerada la primera bruja. Era la única hija de una familia flamenca de comerciantes establecidos en Irlanda en la segunda mitad del siglo XIII.

Se casó al menos cuatro veces con hombres cuyos nombres se presume eran William Outlaw, Adam Blund de Callan, Richard de Valle y Sir John le Poer.

Ella se ganó el resentimiento local debido a su vasta fortuna y su vinculación con el préstamo de dinero, así como el resentimiento de su hijastro Richard de Valle por haber recibido su dote de viuda.

El hijastro llevó su queja a Richard de Ledrede, obispo de Osraige, y el religioso, lo llevó a una elaborada conspiración satánica, lo que creó un precedente a los juicios europeos por brujería.

Los cargos que recibió fueron:

Negar el poder de Cristo y de la Iglesia

Sacrificio de animales a su supuesto íncubo, Robert o Robin Artisson.

Pedir consejos de brujería a los demonios.

Mantener relaciones sexuales con el íncubo Robin Artisson.

Organizar aquelarres y prender velas en la iglesia sin permiso durante la noche.

Hechizar y asesinar a sus esposos para quedarse con el dinero entre ella y su hijo, William Outlaw.

Fabricar polvos de magia negra y ungüentos o pociones de ingredientes alarmantes.

Antes de la sentencia, Kyteler escapó junto con Sarah, la hija de su criada, Petronilla de Midia. Hasta ahora, se desconoce cuándo o dónde murió y cómo fue su vida después de escapar.

Midia fue azotada y condenada a muerte en la hoguera alrededor del 3 de noviembre de 1324, luego de ser torturada y confesar los crímenes herejes que ella, Kyteler y sus seguidores presuntamente habían cometido.

¿Quieres saber más?

¿Qué fue de los actores que la película “Las brujas” de 1990?

Las brujas villanas de una historia mal contada

Brujas de Salem, una persecución aún presente