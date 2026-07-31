Así fue como Angélica Rivera ayudó a Aldo Rendón con su alcoholismo: ‘Tomaba dos botellas de tequila diarias ’ | VIDEO

Aldo Rendón se sinceró sobre una de las etapas más impactantes de su vida cuando fue adicto al alcohol y llegó a tomar hasta dos botellas de tequila al día, lo que lo llevó a fallar en alguna ocasión con su trabajo como estilista y en su vida personal.

El habitante de La Casa de los Famosos México 2026 no tuvo filtro al hablar sobre sus problemas con el alcoholismo y tampoco al recordar la forma en que la actriz Angélica Rivera lo ayudó a recuperarse de la enfermedad.

Aldo Rendón ı Foto: IG aldorendon

Así fue como Angélica Rivera ayudó a Aldo Rendón con su alcoholismo

Fue en una conversación en la cocina con Yahir y Ximena Herrera que en el pasado estuvo enfermo del hígado por años por tomar demasiado alcohol en una etapa de su vida, lo que sorprendió a los actores.

“Tomaba mucho tipo dos botellas de tequila diarias si no salía. Si Salía más”, admitió en un tono más serio a como suele hablar, pues estaba abordando un tema oscuro de su pasado.

Agregó que su adicción lo llevó a enfrentar serias complicaciones médicas más allá de solo el hígado: “Tenía de todo. Tenía pus en la vesícula y en todos los demás órganos, estuvo mes y medio en el hospital”, contó y aclaró que esto pasó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, entre el 2012 al 2018.

“Cuando estuvo Peña Nieto, cuando estuvo La Gaviota, porque la señora Angélica me ayudó un montón para el hospital de nutrición”, agregó sin dar muchos detalles más al respecto.

Aldo Rendón admitió que a pesar de sus complicaciones de salud del pasado, a la fecha sigue tomando alcohol de vez en cuando. “El lifestyle que tenia antes, obvio ya no lo tengo”, contó y agregó que tomaba o tequila o Jägermeister.

Contó que fue en ese momento que perdió mucho peso. “Luego me puse verde (de la piel). Por eso luego estoy amarillentona. Los ojos casi siempre están amarillos”, dijo sobre las consecuencias de sus problemas de hígado.

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