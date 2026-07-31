La pesada broma de Fede Vigevani y Luis Chaparro en el baño de La Casa de los Famosos México 2026 | VIDEO

La pesada broma de Fede Vigevani y Luis Chaparro en el baño de La Casa de los Famosos México 2026

Fede Vigevani y Luis Chaparro protagonizaron una de las bromas más comentadas en la primera semana de La Casa de los Famosos México 2026, en medio de las críticas de Cynthia Klitbo por la falta de limpieza de algunos habitantes del reality show.

Y es que recientemente, la actriz de novelas expresó su desagrado por fallas en la higiene de sus compañeros, resaltando que en el baño llegó a encontrar suciedad en el inodoro, en los cestos de basura e incluso, en la regadera.

¿Qué vio? 🤔 Cynthia Klitbo estalló a solo un par de días del inicio de La Casa de los Famosos México 2026, pues reveló que encontró algo en los baños 🚽



https://t.co/0QWlMK8Tgb — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 29, 2026

Fede Vigevani y Luis Chaparro juegan pesada broma

Antes de que comenzara la gala del jueves 30 de julio, Luis Chaparro y Fede Vigevani realizaron una asquerosa broma en el baño que consistió en ensuciar un inodoro para que pareciera que una persona dejó la taza sucia.

Los creadores de contenido utilizaron agua, café y unos guantes para manchar la taza. Además, dejaron el agua del inodoro color café y dejaron grumos en el resto del baño, lo que daba una apariencia de suciedad.

En el video, se puede ver como entre risas, ambos se aconsejan para conseguir un resultado lo suficientemente creíble que en verdad consiguiera asquear a sus compañeros cuando lo encontraran. Los dos influencers son populares por sus bromas que suben a redes sociales.

Así reaccionaron los habitantes de La Casa de los Famosos México 2026

Fue Cynthia Klitbo, la participante que más inquieta ha estado con la limpieza, quien se encontró con la “suciedad” en el baño. Al principio, todos estaban muy tranquilos, hasta que les explicaron lo que había en el baño y varios fueron a ver.

Algunos no quisieron ir a ver, mientras que otros se mostraron muy enojados por la situación y pidieron que el responsable alzara la voz y se sincerara sobre lo pasado.

Cynthia Klitbo comenzó a quejarse nuevamente sobre la higiene en la casa, al mencionar que en las regaderas dejan cabello. Por otro lado, Memo Schutz trató de encontrar al responsable y después quiso ir a jalarle al baño para que quedara lo más limpio que se pudiera en este momento.

Sin embargo, Aldo no desaprovechó el momento para bromear con Ese Pérez y le dijo: “Mi amor, todos piensan que fuiste tú”. Ante el comentario, Aldo respondió despreocupado: “A mí me vale”.

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