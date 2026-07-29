Cynthia Klitbo explota por lo que encontró en los baños de La Casa de los Famosos México | VIDEO

Cynthia Klitbo estalló a solo un par de días del inicio de La Casa de los Famosos México 2026, pues reveló que se ha encontrado con papeles que tienen heces fecales de otros habitantes dentro de las regaderas y que los baños se ensucian muy seguido.

Cynthia Klitbo señala la falta de limpieza de sus compañeros

La actriz mexicana compartió su molestia en una conversación reciente con Flor Vigna. Ximena Herrera y Yanet García. “No están cumpliendo las reglas. Me la he pasado recogiendo botellas, ahorita estaba la basura sin el basurero...”, comenzó a explicar visiblemente molesta.

“Alguien que está menstruando dejó el escusado todo lleno de sangre”, destacó Cynthia Klitbo y agregó que este miércoles no realizaría ninguna actividad de limpieza. “Hay mucho abuso de los compañeros”, aseguró.

Mencionó que Moisés Peñaloza encontró el escusado sucio de excremento. “A mi me ha tocado sacar papeles de baño con caca de la regadera. Pregúntale a Arantza, estaba conmigo”, contó.

“Alguien que se puso papel de baño en la cola, se le cayó y estaba en la puerta del baño. Y he sacado botes cagados”, acusó. “Hay gente que estamos muy pendientes. Entonces ahora ya tomé la decisión de mañana nosotros también gym y alberca y vamos a ver hasta dónde llega la mugre”, comentó.

Por otro lado, Flor Vigna preguntó por nombres sobre la situación de insalubridad, a lo que Cynthia replicó que no habían. Entonces, comentaron que algunas personas no parecen dispuestas a ayudar en el quehacer doméstico.

“No están cumpliendo las reglas, alguien que está menstruando dejó el excusado lleno de sangre, hay mucho abuso, piensan que yo soy la mamá, me ha tocado sacar papeles con caca de la regadera” 🫪 Cynthia Klitbo está a nada de explotar, esto se va a poner rico… pic.twitter.com/SjWtzReOBP — nacho con O (@NachoConO) July 29, 2026

Vigna señaló que incluso le dijo a uno de los hombres que también tenía que ayudar y que le respondió “no, no, pero yo ayudé ayer”, a lo que ella señaló lo importante de no pensar que con una pequeña acción es suficiente.

“Cynthia está haciendo un montón, ¿entendés?“, comentó ella, a lo que la actriz le respondió ”no es porque yo lo haga, Ernesto (Laguardia) está haciendo un montón...“, dijo al señalar que no es la única que cuida del entorno.

Después de esto, Cynthia Klitbo habló el tema de manera directa con el resto de los participantes y junto con Yahir y Memo Schutz pidieron mayor consideración por el resto.

Cynthia, Yahir y Memo hablan con los demás habitantes porque consideran que se están pasando de cochinos porque están dejando papeles con caca en la regadera, la tapa del baño estaba llena de caca, entre otras cosas.



Los tres piden igualdad y que limpien todos.… pic.twitter.com/XYSWp8Vrna — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 29, 2026

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