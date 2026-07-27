Fede Vigevani esconde el papel de baño; así reaccionaron en La Casa de los Famosos México 2026

Este domingo 26 de julio se destapó que Fede Vigevani no será un participante más en La Casa de los Famosos México 2026, sino que será un aliado del público que hará los retos que le pidan a través de las votaciones que el programa realizará.

Como primera misión, la tarea del influencer era esconder el papel de baño de la casa, por lo que en la noche mientras todos dormían, el también cantante decidió ponerse manos a la obra para tratar de jugarla broma sin ser descubierto.

El Fede Vigevani se tardó una vida en esconder el papel de baño, por que no se dormían.

Y casi lo descubren en varias ocasiones😭 pero lo logró👏🏻#FedeVigevani#LaCasaDeLosFamosososMx pic.twitter.com/ytO0CMWlB6 — Abisambra Pindter (@AAbisambra) July 27, 2026

“Chicos, se fueron todos a dormir y es momento de cumplir la misión. Voy a esconder el papel de baño, pero antes voy. Váyanse a dormir y déjenme hacer la misión”, comentó Fede.

A pesar de sus intentos, la realidad es que a Fede Vigevani se le complicó bastante esconder todo el papel de baño, ya que en varios momentos estuvo cerca de ser descubierto, pues algunos de los integrantes permanecían despiertos.

Así reaccionaron los famosos a la broma del papel de baño de Fede Vigevani

A pesar de los esfuerzos del youtuber, hay que mencionar que los famosos no tardaron en encontrar los rollos de papel y se encargaron en llevarlos de vuelta a su lugar en cuando veían alguno.

En ese sentido, quien encontró primero muchos de los rollos fue Mariana Ochoa, quien estaba lavando trastes en la mañana cuando se le indicó que llevara su micrófono al almacén.

“Ay los papeles de baño porque no había”, comentó brevemente antes de que preguntara por mayores instrucciones sobre qué hacer con su micrófono. Después de esto, se puso a revisar cajas. Después de unos minutos donde salió del almacén y volvió, se encargó de llevar unos rollos a su sitio.

Otra reacción curiosa fue la de Karina Torres y Aldo Rendón, pues la mujer estaba llevando varios rollos de papel hacia el baño cuando Aldo le preguntó “¿te dio diarrea o qué? ¡Karina tiene diarrea!“, exclamó él divertido y provocando risas entre los presentes.

Fede Vigevani no es un participante normal de La Casa de los Famosos México, pues él no compite por votos, pues su permanencia en el programa depende exclusivamente de la capacidad para ejecutar las misiones que le asigna el público.

Galiela Montijo aclaró que esto será solo por unas semanas, lo que deja ver que su tiempo en el proyecto es limitado y no lo veremos en la última semana. La producción no ha revelado la frecuencia ni el número de misiones que recibirá el infiltrado.

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