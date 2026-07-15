Usuarios de L3 del Metro ven un reto en la rehabilitación

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el proyecto de rehabilitación integral de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, obra que usuarios consideraron necesaria, pero que les representará un reto, porque los trabajos se harán en horario de servicio.

La intervención comenzará de forma tentativa en 2027 y forma parte de un esquema de coinversión por 40 mil millones de pesos, cuya contratación deberá ser aprobada en diciembre por el Congreso de la Ciudad de México.

El Dato: El precio del boleto del Metro no aumentará y seguirá subsidiado por el Gobierno de la Ciudad de México, afirmó la mandataria local, Clara Brugada.

“Quiero ser enfática: este año ninguna estación de la Línea 3 cerrará ni el servicio se va a interrumpir. Todas las obras que se realizarán en esta etapa, después de la licitación, se harán sin cerrar ninguna estación”, afirmó la mandataria capitalina.

Brugada Molina agregó que el diseño del proyecto tiene por objetivo reducir las molestias para quienes utilizan diariamente esta línea que va de Universidad a Indios Verdes: “Lo que estamos diseñando es que tenga la menor afectación posible a la población”.

Los trabajos contemplan la sustitución de vías, durmientes y balasto, así como la renovación de los sistemas de energía, control, telecomunicaciones, señalización y pilotaje automático, además de la modernización de talleres y la incorporación de nuevos trenes.

23 kilómetros es la extensión de la Línea 3 del Metro

Todo esto lo harán para garantizar un servicio más seguro, eficiente y confiable para los miles de personas que utilizan diariamente la Línea 3, que es la segunda más importante de toda la capital, de acuerdo con el secretario de Movilidad, Héctor García Nieto.

En un sondeo hecho por La Razón en la estación Universidad, pasajeros del STC Metro coincidieron en que la rehabilitación llega en un momento necesario debido a las condiciones de la infraestructura y confiaron en que permitirá ofrecer un mejor servicio una vez concluidos los trabajos.

Al mismo tiempo, las personas señalaron que el proceso representará un desafío para quienes dependen diariamente de esta línea para trasladarse a sus actividades, como las personas trabajadoras y los estudiantes, principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que por su proximidad da su nombre a la estación.

55 años han pasado de la inauguración de esta ruta

Ximena, quien utiliza diariola estación Universidad para llegar a su servicio social, consideró positiva la inversión porque permitirá mejorar las condiciones del Metro. Sin embargo, recalcó que las obras supondrán un reto para estudiantes y trabajadores que utilizan la Línea 3 como su principal medio de transporte.

“Sí es necesaria la rehabilitación porque ya hace falta, pero también va a ser un reto para quienes usamos el Metro todos los días para llegar a la escuela o al trabajo. Habrá que adaptarnos mientras terminan las obras”, comentó.

La joven señaló que, pese a las complicaciones temporales que puedan surgir durante el proceso, considera importante que se realicen trabajos de fondo para mejorar el funcionamiento de la línea.

Por su parte, Helena también dijo estar de acuerdo con la remodelación de la estación Universidad y consideró importante que continúen las inversiones para mejorar las instalaciones del Metro.

No obstante,la mujer hizo un llamado a que la ciudadanía contribuya al cuidado de los espacios rehabilitados, pues señaló que en otras estaciones las mejoras han sufrido daños poco tiempo después de concluir las obras.

“Me parece bien que inviertan en rehabilitar las estaciones, pero también hace falta que las personas cuiden esos espacios. En otras estaciones, como Bellas Artes o Juanacatlán, ya se han dañado las plantas que colocaron”, expresó.

La usuaria consideró que conservar las mejoras permitirá que la inversión tenga un beneficio duradero para quienes utilizan diariamente el Metro.

Alta afluencia ı Foto: Especial

INAUGURACIÓN OFICIAL. Como parte de la presentación del proyecto de rehabilitación integral de la Línea 3, Brugada Molina entregó la remodelación de la estación Universidad, terminal estrenada en 1983 y una de las de mayor afluencia de la red.

Los trabajos incluyeron la renovación de dos mil 100 metros cuadrados de recubrimientos, seis mil metros cuadrados de techumbre, cuatro mil metros cuadrados de plafones, pintura en ocho mil metros cuadrados de estructura metálica, la sustitución de cuatro mil metros cuadrados de mármol, la renovación de 600 metros de nariz de andén y la instalación de mil 500 luminarias Led.

Las obras incluyeron nuevas puertas de acceso, el retiro de comercios semifijos y baños irregulares; el ordenamiento de la actividad comercial y espacios con mejores condiciones de accesibilidad.

Como parte de la intervención artística, fue inaugurado un mural de 500 metros cuadrados realizado por el artista plástico Jorge Rosano Gamboa, inspirado en la historia geológica del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl.

La obra incorpora además referencias a la UNAM y una infografía titulada “Viajero: has llegado a la región más transparente”, que explica los elementos representados en el mural, entre ellos el paso del cometa Halley.