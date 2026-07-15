Piden restaurar en el Ángel antimonumento

A través de la plataforma Change.org, familias buscadoras lanzaron una petición para reunir 500 firmas y exigir la restitución del memorial “México Campeón en Desaparición”, retirado durante la madrugada del 13 de julio del Ángel de la Independencia por personas aún no identificadas.

La campaña, difundida dos días después de los hechos, suma, hasta el cierre de esta edición, 34 apoyos verificados. En ella, las familias sostienen que el memorial busca evidenciar “una crisis que afecta a más de 135 mil familias en México” y aseguran que “estos casos no son sólo estadísticas, sino historias de dolor, lucha y resistencia”.

El Dato: En seis meses la Ciudad de México ya superó el total de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en todo 2025 con el registro de 197 casos en lo que va del presente año.

El memorial consistía en un escudo inspirado en el de la Selección Mexicana de Futbol rumbo al Mundial, que inició el 11 de junio, pero en lugar del águila característica tenía una pala, en referencia a la herramienta con la que las madres buscadoras remueven la tierra durante las labores de búsqueda.

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Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, joven de 19 años desaparecida el 12 de julio del año pasado en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, explicó a La Razón que la pieza fue elaborada por alfareros y que el dinero para pagarla se reunió entre varias familias de personas cuyo paradero se desconoce.

La estructura fue colocada el 12 de julio, al cumplirse un año de la desaparición de Ana Amelí. Unas horas después, de acuerdo con imágenes captadas por Webcams México, se observa a cuatro personas, vestidas de negro y blanco, llegar alrededor de la 1:42 horas para retirar el memorial en aproximadamente cuatro minutos.

Ese mismo día, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevar a cabo una investigación sobre lo ocurrido y a localizar la estructura.

Vanessa Gámez calificó como “terrible” el retiro del memorial “México Campeón en Desaparición” y criticó que ninguna autoridad les informara las razones por las que fue retirado o les ofreciera un espacio alternativo para mantenerlo instalado.

01:42 HORAS. Cuatro sujetos arriban al Ángel de la Independencia. ı Foto: Imágenes|Capturas de Video|Webcams de México

“El monumento que quiere evidenciar la desaparición, desapareció”, expresó.

La madre de Ana Amelí aseguró que, mientras la estructura permaneció en el Ángel de la Independencia, ninguna autoridad del Gobierno capitalino, personal de Concertación Política, policías o integrantes de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México les notificó que existiera alguna irregularidad o les solicitó retirarla.

Asimismo, la mujer calificó el retiro como un acto de “indolencia”, “negligencia” y “represión” hacia las familias de personas desaparecidas.

01:44 HORAS. Una persona sale del Ángel y se acerca a las otras. ı Foto: Imágenes|Capturas de Video|Webcams de México

Hasta el cierre de esta edición, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México no había respondido a los cuestionamientos de La Razón sobre el paradero del memorial.

En la petición en Change.org, las familias concluyen con un llamado a las autoridades para restituir la pieza.

“Firmar esta petición es un llamado a las autoridades mexicanas para que actúen con compasión y justicia. Unámonos para exigir que se restaure el memorial de denuncia, devolviendo a las víctimas y sus familias un lugar importante en el paisaje de nuestra nación. Firma la petición hoy para crear conciencia y motivar un cambio real”, señalan en la página de la petición.

01:46 HORAS. Los sospechosos cruzan la glorieta con la estructura. ı Foto: Imágenes|Capturas de Video|Webcams de México

MÁS CASOS EN TLALPAN. Ana Amelí García Gámez fue vista por última vez el 12 de julio de 2025 en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan. Su caso se suma al de Pamela Gallardo Volante, desaparecida a los 23 años en noviembre de 2017 en esa misma zona y cuyo paradero continúa sin conocerse. Sin embargo, ambas forman parte de un problema más amplio en la demarcación.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, entre enero de 2025 y julio de 2026 permanecen desaparecidas y no localizadas 90 personas en la alcaldía Tlalpan. De ellas, 49 son hombres y 41 mujeres.

En el caso de las mujeres, el grupo de edad con más reportes corresponde al de 15 a 19 años, con 17 desapariciones, seguido por el de 25 a 29 años, con cinco casos. Los grupos de 0 a 4 años y de 40 a 44 años registran cuatro hechos de este tipo cada uno.

Ana Amelí García Gámez, quien erauniversitaria, forma parte del grupo de edad con mayor incidencia de desapariciones registrado en ese periodo y Pamela Gallardo Volante del segundo.