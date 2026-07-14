Detienen en Iztapalapa a ‘El Nico’, presunto fundador de ‘Los Tanzanios’

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detuvo a Nicolás “N”, alias “El Nico” identificado como el presunto fundador del grupo criminal “Los Tanzanios” y señalado por su probable participación en delitos contra la salud.

El órgano autónomo detalló que el sujeto es considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona oriente de la capital. La detención, aseguró la autoridad, se logró por trabajos de inteligencia.

De acuerdo con la FGJCDMX, agentes de la Policía de Investigación ubicaron al sospechoso el pasado 13 de julio en calles de la alcaldía Iztapalapa, donde, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana(SSC), fue aprehendido.

“Los Tanzanios” son un grupo criminal que opera en alcaldías del oriente, principalmente en Iztapalapa, así como en los municipios de Chalco de Díaz Covarrubias y Valle Chalco Solidaridad, en el Estado de México. De acuerdo con Insight Crime, mantiene una disputa por narcomenudeo con la Unión Tepito; además se han infiltrado en la política .

Según la FGJCDMX, el grupo delictivo está relacionado con delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, extorsión y narcomenudeo.

Aprehendimos a Nicolás “N” por su probable participación en delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.



De acuerdo con la investigación, es señalado como fundador de “Los Tanzanios”, considerado uno de los principales generadores de violencia en la zona oriente de… pic.twitter.com/eksnlLILR4 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) July 15, 2026

Exhiben a diputado de Morena por presunto acercamiento con “Los Tanzanios”

El pasado 18 de mayo, el periodista Antonio Nieto, especializado en temas de seguridad, difundió en redes sociales un mapa de la estructura criminal de “Los Tanzanios”, en el que aparece Nicolás “N”, alias “El Nico” o “El Tanzanio”, entre los identificados como “líderes emblemáticos”.

En el organigrama delictivo también aparecen Luis “N”, alias “El Oso”, presunto operador del grupo delictivo y quien ha estado varias veces en prisión por extorsión, narcomenudeo y violencia familiar, de acuerdo con el comunicador.

Diputado @GabrielGarcia_H aquí tiene sus PRUEBAS:



Las personas que usted DEFIENDE son OBJETIVO de @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX.



Explique, mejor, si los defiende porque le caen bien o porque tiene otros intereses. pic.twitter.com/3kV5a6v726 — Antonio Nieto (@siete_letras) May 19, 2026

Además, aparece Jacqueline “N”, alias “La Yaca”, quien estuvo presa por narcomenudeo. De acuerdo con Antonio Nieto, las dos personas controlan rutas de mototaxis en Iztapalapa.

Ambos estuvieron el 14 de mayo en una reunión con el diputado de Morena por el distrito 18 de esa demarcación, Gabriel García Hernández, para ahondar en la regulación de mototaxis. El legislador federal incluso les entregó un reconocimiento.

“El Nico”, trasladado el Reclusorio Norte

Para la Fiscalía capitalina, la aprehensión de Nicolás “N” forma parte de las acciones para desarticular a “Los Tanzanios”. Agentes lo trasladaron al Reclusorio Norte, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde un juez determinará su situación jurídica.

“La Fiscalía CDMX continuará fortaleciendo las investigaciones dirigidas a combatir a los grupos generadores de violencia y a llevar ante la justicia a quienes participan en actividades delictivas que afectan la seguridad de la ciudadanía”, indicó.

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cehr