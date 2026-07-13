Seguridad en CDMX: homicidios bajan 57% en junio de 2026

La Ciudad de México registró en junio de 2026 su mes más seguro en los últimos 15 años, un logro significativo alcanzado mientras la capital era sede de la Copa Mundial de Futbol. Este periodo vio una notable disminución en los delitos de alto impacto, beneficiando directamente a millones de habitantes y visitantes. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó la eficacia de la estrategia de seguridad implementada.
Los datos revelan una drástica reducción de homicidios diarios en junio, pasando de 4.2 en 2018 a 1.8 en 2026, una disminución del 57%. Este avance es parte de una tendencia sostenida: en el primer semestre de 2026, los ilícitos de alta gravedad bajaron 64% respecto a 2019 y 8% comparado con 2025.
Brugada Molina subrayó la capacidad de la capital para enfrentar este desafío. “La Ciudad de México tuvo la capacidad de proteger al Mundial y, simultáneamente, profundizar la reducción de las muertes violentas; tuvo la capacidad de abrazar al mundo sin dejar de cuidar la tranquilidad de quienes viven aquí todos los días", afirmó. Comparó este reto con experiencias de otras metrópolis que albergaron eventos masivos y vieron un aumento delictivo.
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“El Mundial nos puso a prueba y tuvimos la justa deportiva con menos violencia. Considero que también la seguridad ganó el torneo en la ciudad", añadió. La Jefa de Gobierno enfatizó que la estrategia aplicada está salvando más vidas que en cualquier otro momento de las últimas tres décadas. Reducir casi una tercera parte los asesinatos en menos de dos años representa un avance profundo y acelerado.
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó la detención de mil 395 presuntos delincuentes y la desarticulación de 43 células criminales en la primera mitad del año. La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde, destacó un aumento en aprehensiones y judicializaciones en delitos como extorsión (36%), homicidio (22.3%) y robo de vehículo (34.6%) en junio de 2026 respecto a 2024.
Adicionalmente, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, reportó una disminución del 4.9% en las llamadas de emergencia en junio de 2026 comparado con el mismo mes de 2025. Estos resultados, que incluyen 533 sentencias obtenidas en junio (468 condenatorias), consolidan la percepción de una capital más segura y resiliente.
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JVR