“Muéstrenme otro país que haya bajado a la mitad los homicidios en 20 meses

La Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México alcanzó su cifra más baja de homicidios cometidos en un solo día en los últimos 14 años. En su conferencia de prensa, comentó que, durante la sesión del Gabinete de Seguridad, se observó un registro de sólo 27 asesinatos en 24 horas.

“Es un trabajo muy importante el que hace el Gabinete, desde atender las causas hasta detener a delincuentes. Y eso ha logrado una disminución de casi 50 por ciento en los homicidios, tanto que hoy hasta les aplaudí en el Gabinete de Seguridad, porque 27 homicidios en un día, pues no se había visto en México por lo menos 13, 14 años”, declaró.

El Dato: Los delitos de alto impacto (homicidios, feminicidios y secuestros), acumulan una caída de 31 por ciento desde octubre de 2024, al bajar de 636 denuncias diarias a 437.

Además, aseguró que la estrategia de seguridad ha funcionado debido al trabajo “titánico” que llevan a cabo diversas áreas, particularmente por los sistemas de inteligencia e investigación, que han permitido contar con plataformas que dotan de mayor información a las autoridades.

“Son 39 vidas diarias, 39 mexicanas y mexicanos que no fallecieron por acciones violentas, 39 vidas salvadas cada día. Es una cifra histórica. Yo les decía el otro día: ‘Muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado, en 20 meses, a la mitad los homicidios dolosos, con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada”, declaró.

También destacó que, contrario a otros países donde se detiene a las personas por prejuicios sobre su apariencia, en México se espera hasta contar con una orden judicial para proceder con su arresto.

“No es ir a detener como en otros lugares o en otros tiempos, por criminalizar a un joven, como en otros países: ‘tienes tatuaje, te vas a la cárcel’. No, aquí es investigación, inteligencia, para saber quiénes son los generadores de violencia. Inteligencia social: lo que nos dice la gente.

“Y la coordinación con los estados, con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República (FGR), la coordinación permanente del Gabinete, Defensa, Marina, Seguridad”, dijo.

Remarcó que el objetivo de su estrategia de seguridad se realiza desde las calles, a través de planes que abonen a la pacificación, principalmente entre los jóvenes, a quienes se les ofrecen alternativas e incluso atención para resolver las dificultades que enfrenten.

“Es decir, es un trabajo de territorio: pacificando, incorporando a jóvenes, apoyando a las familias; desde un acta de nacimiento que puede resolver un problema para una familia hasta llevar a la escuela a un joven o darle una beca. Entonces, Atención a las Causas”, dijo.

Sheinbuam ardo sumó esto las acciones que lleva a cabo la Guardia Nacional (GN), y aseguró que cada vez se fortalece más y seguirá consolidándose.

Recordó los indicadores dados a conocer este martes correspondientes a los primeros 20 meses de su gobierno, en donde se reportó una disminución de 46 por ciento en el promedio diario de homicidios, que a su vez también representa 39 homicidios menos entre septiembre de 2024 y mayo de 2026.