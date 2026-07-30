Oposición pide aplicar derechos de audiencia también en la mañanera

Los partidos opositores usaron la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para pedir que los nuevos lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias también apliquen a las conferencias mañaneras de la Presidencia de la República, de tal suerte que se sometan a reglas de transparencia, rendición de cuentas y escrutinio público.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a aprovechar la consulta pública sobre los lineamientos para eliminar cualquier disposición que pueda abrir la puerta a la censura y definir si estas normas deben aplicarse también a las conferencias mañaneras del Gobierno federal y de los gobiernos de los estados.

El Dato: Cualquier ciudadano, académico, organización o empresa del sector de la radio y la televisión puede enviar sus propuestas directamente en el portal oficial de la CRT.

“La consulta pública debe servir para eliminar cualquier ambigüedad y asegurar que los lineamientos no permitan intervenciones indebidas en los contenidos informativos o en las decisiones editoriales. Así como también se debe precisar si se deben aplicar o no a las mañaneras tanto la federal como a las locales”, afirmó la legisladora.

La legisladora panista consideró necesario definir la naturaleza de estos ejercicios de comunicación, debido a que, posteriormente, son retransmitidos por medios públicos, los cuales sí estarían sujetos a los lineamientos.

“La pregunta es qué son: ¿opiniones, información o análisis? Porque, además, el tema de fondo es que esas mañaneras, tanto federal como locales, después pasan en una gran proporción en medios públicos y esos medios públicos claramente también tendrían que estar sujetos a este tipo de lineamientos”, señaló.

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Gibrán Ramírez, afirmó que las autoridades federales deben sujetarse a los mismos estándares informativos que buscan imponer a los medios de comunicación.

Al ser cuestionado sobre si los lineamientos deberían aplicarse a las conferencias mañaneras, el legislador planteó que “las oficinas de comunicación social tendrían que contar con un defensor de las audiencias nombrado por entidades académicas y organizaciones de la sociedad civil”, para que se permita someter la comunicación gubernamental también al escrutinio público.

“Si ellos están dispuestos a hacer eso, entonces tendrán credibilidad para gestionar o para hacer avanzar ese tipo de iniciativas. No lo harían. No la tienen”, afirmó el emecista.

Agregó que, si realmente existiera interés por proteger la libertad de expresión, los gobiernos “empezarían por casa”, y acusó que algunas administraciones han recurrido a prácticas que generan autocensura: “Si les interesara la libertad de expresión, empezarían por casa. Pero no les interesa eso. Les interesa construir una imagen que ellos quieren y, si hay imágenes distintas del país, obligar a las personas a retractarse o disuadirlas para autocensurarse”.

En el mismo sentido, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, acusó a Morena de buscar el control de la información mediática que recibe la ciudadanía mediante los nuevos lineamientos: “Morena se atrevió a lo que no se atrevió Victoriano Huerta. Quieren que el Gobierno decida qué escucha el pueblo, qué ve el pueblo y qué opiniones aprecia el pueblo; quieren censurar a todos los medios de comunicación y callar a los periodistas”, afirmó.

El diputado priista sostuvo que la propuesta contempla “multas desproporcionadas” a los concesionarios de los medios y calificó los lineamientos como un reglamento inconstitucional que afectaría el derecho de las audiencias a recibir información.

Legisladores de la 4T apoyan consulta

| Por Tania Gómez |

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier Velasco, rechazó adelantar que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias representen un mecanismo de censura y afirmó que la consulta pública permitirá corregir, precisar y enriquecer el proyecto antes de su eventual aprobación.

Luego de que sectores de oposición advirtieran que la propuesta podría limitar la libertad de expresión en los medios, el también coordinador de Morena en el Senado pidió esperar la conclusión del proceso y evitar juicios anticipados.

El Tip: concesionarios comerciales, públicos y comunitarios deberán contar con un Código de Ética y un Defensor de las Audiencias, dice la Ley en Materia de Telecomunicaciones.

“No es la Biblia lo que se está consultando, es una propuesta”, afirmó el senador morenista al señalar que, durante 20 días, podrán participar los medios de comunicación, especialistas, concesionarios, autoridades y cualquier persona interesada en el debate.

Mier Velazco reconoció que el documento propuesto puede modificarse y que podrían realizarse precisiones para evitar interpretaciones que pudieran restringir la libertad de expresión.

Legisladores de la 4T apoyan consulta ı Foto: Cuartoscuro

“Yo creo que sí, además estamos comprometidos en nuestro movimiento. Precisamente por eso se está realizando esta consulta; si no hubiera libertad, apertura y socialización de los documentos, no se hubiera iniciado”, dijo.

El morenista insistió en que las conclusiones deberán surgir después de escuchar las distintas posturas: “Hay que esperar que termine esta consulta y tener ya un documento que, incluso, todavía puede ser debatido”.

Frente a las críticas de la oposición, que han advertido riesgos de censura y han comparado la iniciativa con prácticas autoritarias, Ignacio Mier respondió: “No hay que dar tanto brinco estando el suelo tan parejo. Todavía ni empezado está… iniciando, y ya empezaron a negarlo”.

Sobre las observaciones respecto a las posibles ambigüedades advertidas sobre la propuesta inicial, como: ¿quién determinará qué información es objetiva?; señaló que, precisamente, esos temas deberán analizarse en la consulta: “De eso se trata la consulta”.

Además, planteó que la discusión sobre derechos de las audiencias debe incluir una reflexión sobre la calidad del debate público y las expresiones de quienes participan en los espacios de comunicación. Al ser cuestionado sobre si los lineamientos deberían contemplar límites a las descalificaciones o insultos de legisladores, consideró que es un tema que debe llevarse al análisis.

“Es una buena reflexión que hay que llevarla a la consulta, pero pues yo procuro que el debate sea con argumentos y no con descalificaciones. Yo considero que la lengua de Cervantes hay que cuidarla”, expresó Ignacio Mier.

Por su parte, el coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, rechazó que los nuevos lineamientos impliquen censura y aseguró que no está en riesgo la libertad de expresión.

“Hay un tema exagerado en eso de que se está censurando. No está en riesgo el derecho a la libertad de expresión”, afirmó Sandoval al considerar muy necesario fortalecer la autorregulación de los medios de comunicación.