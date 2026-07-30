Suben 188% los casos de sarampión en un año

Personal de la OPS y del ISSSTE vacunaron contra el sarampión a personas vulnerables en la CDMX el 28 de julio.

El brote de sarampión en México continúa en ascenso. En los primeros siete meses de 2026 se han confirmado 12 mil 460 casos, de acuerdo con el más reciente reporte del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática de la Secretaría de Salud (Ssa), con corte al 27 de julio.

Las cifras reflejan un incremento de 188 por ciento respecto a todo 2025, año en el que se notificaron seis mil 614 contagios. Desde el inicio del brote, en febrero de 2025, el país acumula 19 mil 74 casos confirmados y 45 muertes.

La evolución de la mortalidad refleja que el brote no ha cedido. Mientras que 2025 cerró con 27 defunciones por sarampión, en lo que va de 2026, se han confirmado 18 fallecimientos. Una cifra que supera las 14 muertes contabilizadas hasta el 15 de julio del año pasado, lo que indica un incremento en el ritmo de las defunciones y mantiene la presión sobre las autoridades sanitarias para reforzar la vacunación y la vigilancia epidemiológica.

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A nivel internacional, México se mantiene como el país con más casos confirmados de sarampión en la región de las Américas, por encima de EU y Canadá.

Según el más reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), entre las semanas epidemiológicas uno y 25 de este año, se notificaron 22 mil 974 casos confirmados en 17 países y territorios; lo que representa un incremento de 181 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Para el epidemiólogo Pablo Oliva, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, si bien varios brotes recientes se originaron por casos importados, el principal riesgo radica en que el virus encuentra poblaciones con baja inmunidad, lo que favorece su transmisión.