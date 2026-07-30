Arropan directores a Rectoría en crisis por examen de la UNAM

Directores de diferentes facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresaron su respaldo a las definiciones que tome la máxima casa de estudios respecto a la controversia que enfrenta por los resultados atípicamente altos que se registraron en el último examen de admisión.

En un comunicado conjunto, los directivos de más de 20 planteles expresaron apoyo a la decisión que tomó el rector Leonardo Lomelí para crear una Comisión Técnica que trabaja en la revisión del Proceso de Ingreso a la licenciatura.

50 mil 113 estudiantes se prevé que ingresen a licenciatura

“Quienes integramos este órgano colegiado consideramos de la mayor trascendencia la labor que desarrollan con profesionalismo, independencia y rigor académico las expertas y los expertos convocados para presentar opciones sobre la mejor ruta que brinde certeza a las y los jóvenes que buscan, con honestidad, disciplina y compromiso, iniciar su educación superior”, expusieron en la misiva.

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Comentaron que la misión de esta institución es la de formar profesionistas, investigadores y docentes que abonen al desarrollo del país y generen conocimiento con compromiso social.

En ese sentido, dijeron que la UNAM también debe encargarse de garantizar que sus procesos se lleven a cabo bajo el marco legal, con respeto a la integridad, transparencia, equidad y excelencia académica y valores que definen a esta casa de estudios.

“Compartimos la convicción expresada por el señor rector de que la Universidad debe estar del lado de quienes, con dedicación y esfuerzo, se prepararon para acceder a la educación superior, y de que corresponde a nuestra institución esclarecer los hechos, atender con responsabilidad a las y los aspirantes y fortalecer la confianza de la sociedad en los procesos universitarios”, dijeron.

También resaltaron que están comprometidos con la Universidad, su autonomía y vocación del servicio a la nación, así como con la defensa de los principios que han hecho de la UNAM una institución de “excelencia”.

Sheinbaum refrenda su apoyo a la UNAM

| Por Yulia Bonilla |

La Presidenta Claudia Sheinbaum refrendó el apoyo de su Gobierno a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para resolver la controversia que enfrenta a raíz de las dudas sobre la integridad del proceso de admisión a la licenciatura de este año; además, señaló que la institución debe salir pronto de esta situación por resguardo de su prestigio.

La mandataria insistió en que la máxima casa de estudios debe tomar sus propias decisiones, debido a que es un ente autónomo y espera que lo haga en el corto plazo, para que los jóvenes que presentaron la prueba no enfrenten más incertidumbre sobre su futuro.

“La UNAM es una institución autónoma, y ellos tienen que dar una solución a este problema que están enfrentando; ojalá sea pronto, para que los jóvenes tengan certidumbre, aquellos que presentaron el examen. Y en lo que requiera la UNAM estamos para ayudar.

El Dato: En México, Territorium ha colaborado con la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Intercontinental, el INE, entre otros.

“Entonces, la UNAM tiene que tomar una decisión. Tiene una Comisión Técnica que nombró al rector para poder dar una salida a este problema y ahí está el Gobierno de México, para apoyar en lo que se requiera”, explicó.

Sheinbaum Pardo reconoció a la universidad como una “gran institución”, a pesar de las diferencias de opinión que puedan existir entre ambas partes.

“Podemos tener nuestras diferencias, y ni siquiera diferencias, podemos tener nuestra opinión como universitaria de qué es lo que ha venido ocurriendo en la UNAM, pero ni siquiera es el momento para plantearlo.

“Lo que tiene que resolver la UNAM, por el propio prestigio de la universidad y para certidumbre de los jóvenes, es cómo se resuelve este problema hoy, y hacerlo lo más pronto posible”, dijo.

La Presidenta consideró que detrás de la situación no percibe una mala intención, sino que quizá la falla radicó en que no se consideró de manera suficiente el avance de la tecnología y de la Inteligencia Artificial (IA).

Conferencia de prensa de la jefa del Ejecutivo, ayer, en Palacio Nacional. ı Foto: Cuartoscuro

“No creo que haya habido mala intención de nadie, sino sencillamente aplicaron un examen donde a lo mejor no pusieron, de acuerdo con el uso hoy de la tecnología y de la Inteligencia Artificial, los controles suficientes para que no se pudiera hacer alguna trampa. Entonces, evidentemente nosotros estamos por la honestidad de todos”, declaró.

La jefa del Ejecutivo federal también comentó que, si las autoridades universitarias consideran que hubo algún fraude cometido por la empresa Territorium Life al realizar el examen de admisión a licenciatura, se debe presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Que si hay algún fraude particular de la empresa que aplicó, que se tomen las medidas que se tengan que tomar desde la propia universidad también. Si se tiene que llevar, ayer lo dije, incluso a un caso… Si ellos consideran que hay un fraude mayor y que incluso es un caso penal, ahí están las instituciones para que lo lleven”, dijo.

En su conferencia de este martes, la mandataria abrió la puerta a que la Universidad recurra ante la s autoridades si lo considera necesario.