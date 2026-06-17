‘Muéstrenme otro país que redujera a la mitad los homicidios en 20 meses’: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este miércoles se alcanzó el promedio diario de homicidios dolosos más bajo en los últimos 14 años, con 27 casos, y reconoció que este indicador se debe al funcionamiento de la Estrategia Nacional de Seguridad.

“Es una cifra histórica, yo les decía el otro día: muéstrenme otro país en el mundo que haya bajado en 20 meses a la mitad los homicidios dolosos, con una situación como la que se vive en México, con grupos de la delincuencia organizada. ¿Por qué ocurrió esto? Tiene una explicación: es una estrategia”, informó desde la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

“Es un trabajo muy importante el que hace el Gabinete, desde atender las causas, hasta detener delincuentes. Y eso ha logrado una disminución de casi el 50 por ciento en los homicidios, tanto que hoy hasta les aplaudí en el Gabinete de seguridad porque 27 homicidios en un día, pues no se había visto en México por lo menos en 13, 14 años”, agregó.

La Presidenta comentó que durante la sesión del Gabinete de Seguridad de esta mañana realizó un reconocimiento al mismo, porque en los indicadores se observó un registro de sólo 27 asesinatos en 24 horas.

Enfatizó su perspectiva acerca de que la estrategia de seguridad ha funcionado y eso ha sido por el trabajo “titánico” llevado a cabo por diversas áreas, particularmente por los sistemas de inteligencia e investigación que han permitido contar con plataformas que dotan de mayor información a las autoridades.

También resaltó que, contrario a otros países en donde se detiene a las personas por prejuicios sobre su apariencia, en México se espera hasta contar con una orden judicial que ordene la detención.

“No es ir a detener, como en otros lugares o en otros tiempos, por criminalizando a un joven. Como en otros países: tienes un tatuaje, te vas a la cárcel. No. Aquí es investigación, inteligencia para saber quiénes son los generadores de violencia, inteligencia social, lo que nos dice la gente. Y la coordinación con los estados, con las fiscalías estatales, con la Fiscalía General de la República, la coordinación permanente del gabinete, Defensa, Marina, Seguridad. Entonces, es un trabajo muy importante el que hace el gabinete desde el atender las causas hasta detener delincuente”, dijo.

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FGR