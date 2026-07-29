Ken Salazar llama a construir una nueva alianza entre Estados Unidos, México y Canadá

El exembajador de EU en México, Ken Salazar, en conferencia de prensa.

El exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, llamó a fortalecer una nueva alianza entre Estados Unidos, México y Canadá basada en la cooperación económica, la seguridad fronteriza, los valores democráticos y el respeto mutuo, al participar en la Conferencia Nacional de UNIDOSUS, la principal organización de defensa de los derechos civiles de la comunidad hispana en ese país.

Durante una conversación realizada en Austin, Texas, Salazar afirmó que el futuro de la prosperidad y la democracia estadounidense depende de consolidar una “Nueva Alianza Norteamericana”, capaz de enfrentar los retos comunes de la región mediante una mayor integración entre los tres países.

“Comparto mi convicción de que la prosperidad futura y la democracia de Estados Unidos dependen de construir una Nueva Alianza Norteamericana con México y Canadá, basada en oportunidades económicas compartidas, fronteras seguras, valores democráticos y respeto mutuo”, expresó el exembajador.

El exdiplomático sostuvo que la diversidad representa una de las mayores fortalezas de Estados Unidos y rechazó las narrativas que buscan dividir a la sociedad por motivos de origen, raza o identidad.

"Rethinking Immigration: Toward a Fair and Functional System" workshop at the UnidosUS Conference (@WeAreUnidosUS) in Austin, Texas.



Featuring The Honorable Ken Salazar @KenSalazar, in conversation with Lomi Kriel @lomikriel @propublica immigration reporter.#UnidosUS26 pic.twitter.com/5iMqZcQI7G — Anna Núñez (@nunez_anna) July 29, 2026

“A lo largo de la historia de Estados Unidos, cada generación ha sido llamada a ampliar la promesa de nuestra democracia, y los latinos han ayudado a escribir esa historia durante siglos”, señaló.

Salazar explicó que esta visión forma parte de su libro “Borderlands (Fronteras): Mi lucha por una América unida”, obra en la que plantea que la cooperación regional y la inclusión son elementos esenciales para el desarrollo económico y político de Norteamérica. Adelantó que la edición en español será publicada en México por la editorial Miguel Ángel Porrúa.

En el marco de la conferencia de UNIDOSUS, el exembajador destacó la aportación de los más de 70 millones de latinos que viven en Estados Unidos y afirmó que el país enfrenta la decisión de avanzar hacia un modelo basado en la unidad o profundizar la polarización.

“Mientras Estados Unidos celebra su 250 aniversario, tenemos una elección: refugiarnos en el miedo y la división, o abrazar la visión inclusiva que ha hecho excepcional a Estados Unidos”, manifestó.

Añadió que mantiene una visión optimista sobre el futuro de la relación entre los tres países de América del Norte y confió en que prevalecerá una agenda de cooperación que permita fortalecer los vínculos económicos, sociales y políticos para las próximas generaciones.

UNIDOSUS, antes conocida como Consejo Nacional de La Raza (NCLR), es la organización de derechos civiles más grande de la comunidad hispana en Estados Unidos y desde 1968 ha impulsado iniciativas para ampliar la participación política y reducir las desigualdades que enfrenta la población latina.

Today is the day. Borderlands: My Fight for an Inclusive America is officially out. This is more than a memoir – it's a vision for America's future and an invitation to build it together. Pick up your copy and join the conversation. https://t.co/YKd9y1g4AI pic.twitter.com/tfzMpZOTzL — Ken Salazar (@KenSalazar) July 28, 2026

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LMCT