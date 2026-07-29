México reanuda diálogo con Perú; se mantiene petición de salvoconducto a Betssy Chávez

México reanudó la comunicación con el gobierno de Perú, luego de que Keiko Fujimori tomara posesión formal del cargo como presidenta, situación frente a la cual México mantendrá su posición en contra de la detención del expresidente Pedro Castillo y también sobre la petición de que se le conceda salvoconducto a quien fuera ministra durante su gobierno, Bettsy Chávez.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, entabló una conversación con la nueva mandataria andina.

Comentó que sí hay un avance en la relación y comentó que su administración sostendrá su intención de asilar a Bettsy Chávez, quien actualmente se encuentra bajo resguardo en la embajada de Brasil.

“El secretario de relaciones exteriores habló personalmente con la presidenta de Perú. Y estamos avanzando. Nosotros evidentemente queremos el pues que eh la persona que está en nuestra embajada que hoy no es está resguardada por Brasil, se le puede dar el salvoconducto para venir a México. Vamos a ver cómo se desarrolla esto”, dijo este miércoles en Palacio Nacional.

Remarcó que el gobierno peruano tiene conocimiento de la posición de México frente a la controversia que se enfrentó en 2022 por golpe de estado.

“Sabe la presidenta de Perú que nosotros tenemos una posición relacionada con el presidente Castillo. Y que pues es una posición que nosotros hemos establecido, pero que, más allá de ello, pues evidentemente no queremos la ruptura de las relaciones. Entonces, en ese marco es que se está platicando y espero que pronto podamos dar más noticias”, dijo.

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FGR