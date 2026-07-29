Sheinbaum mantiene postura: ‘la UNAM tiene que tomar una decisión’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refrendó el apoyo de su gobierno si la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llega a requerirlo para resolver la controversia que enfrenta a raíz de las dudas sobre la integridad del proceso de admisión de este año, situación de la que, dijo, la institución debe de salir pronto por resguardo de su prestigio.
La mandataria se mantuvo en la postura de que esta casa de estudios es la que debe de tomar sus decisiones, porque es un ente autónomo, pero que se espera lo haga en el corto plazo para que los jóvenes que presentaron la prueba no enfrenten más incertidumbre sobre qué ocurrirá.
“Entonces, la UNAM tiene que tomar una decisión, tiene una comisión técnica que nombró el rector para poder dar una salida a este problema y ahí está el Gobierno de México para apoyar en lo que se requiera”, dijo durante su conferencia de prensa.
Al expresar su reconocimiento sobre que esta universidad es una “gran institución”, a pesar de las diferencias de opinión que puedan existir entre ambas partes.
“Podemos tener nuestra opinión como universitaria de qué es lo que ha venido ocurriendo en la UNAM, pero ni siquiera es el momento para plantear lo que tiene que resolver la UNAM por el propio prestigio de la universidad y para certidumbre de los jóvenes, es cómo se resuelve este problema hoy y hacerlo lo más pronto posible”, dijo.
La Presidenta consideró que detrás de la situación no percibe una mala intención, sino que quizá la falla radicó en que no se consideró de manera suficiente el avance de la tecnología y de la inteligencia artificial.
“No creo que haya habido mala intención de nadie. Sino sencillamente aplicaron un examen donde a lo mejor no estuvieron de acuerdo con el uso hoy de la tecnología y de la inteligencia artificial, pues los controles suficientes para que no se pudiera hacer alguna trampa. Entonces, evidentemente nosotros estamos por la honestidad de todos”, declaró.
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LMCT