Estudiantes exigen a la UNAM volver al examen de admisión presencial y anular resultados en línea

Estudiantes y aspirantes marcharon en Ciudad Universitaria para exigir que la UNAM restablezca el examen de admisión presencial y revise los resultados del proceso en línea.

Actuales estudiantes y aspirantes no seleccionados para cursar una carrera en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestaron para exigir que la máxima casa de estudios vuelva a aplicar el examen de admisión de manera presencial, ante las sospechas de trampa que surgieron por los resultados atípicamente altos observados en la prueba aplicada en línea.

La movilización se realizó en las inmediaciones de Ciudad Universitaria (CU), donde alrededor de un centenar de jóvenes, varios de ellos acompañados por padres de familia, caminaron hacia la Biblioteca Central y la Torre de Rectoría para entregar pliegos petitorios con sus demandas.

🎓📢 “¡Examen presencial!”, exigen aspirantes frente a la DGAE de la UNAM, quienes protestan por los resultados atípicos del último proceso de admisión realizado por primera vez en línea.

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La principal exigencia de los inconformes no sólo consiste en que la UNAM retome el examen presencial para los próximos ciclos escolares, sino también en que se anulen los resultados de la generación entrante y se repita la evaluación de forma presencial.

Los manifestantes sostuvieron que esta medida permitiría que todos los aspirantes presenten el examen en igualdad de condiciones y bajo criterios que permitan verificar que quienes obtuvieron un lugar cuentan con los conocimientos necesarios para ingresar a la UNAM.

🎓📢 Entre el contingente, aspirantes exigen que la UNAM repita el examen de admisión a toda la generación entrante, tras señalar presuntas inconsistencias en los resultados.

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En el pliego petitorio, los inconformes solicitaron que la Universidad Nacional Autónoma de México, en ejercicio de su autonomía y responsabilidad social, determine que el concurso de selección de ingreso a licenciatura se realice única y exclusivamente de manera presencial en ésta y en todas las convocatorias futuras.

El objetivo, explicaron, es garantizar la equidad en la aplicación, evitar ventajas tecnológicas ajenas al sustentante y brindar certeza sobre la transparencia del proceso.

🎓📄 Rectoría de la UNAM recibe pliegos petitorios de manifestantes



Personal de Rectoría atendió a los jóvenes que se movilizaron en Ciudad Universitaria y recibió sus demandas, entre ellas repetir el examen de admisión de la actual generación y regresar a la modalidad… pic.twitter.com/tWzaomxwly — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 27, 2026

Durante el recorrido, los manifestantes lanzaron consignas para cuestionar los resultados del examen de admisión y exigieron que ninguna persona que haya incurrido en trampa ocupe un lugar en la universidad.

Tras aproximadamente una hora de protesta en las Islas de Ciudad Universitaria, representantes de la Rectoría de la UNAM recibieron al contingente y el pliego petitorio, el cual será turnado a las instancias correspondientes.

No se permitirá que acceso sea afectado por quienes recibieron “ayuda”: Rector

El mismo día, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vengas, aseguró que no se permitirá que el ingreso a la máxima casa de estudios se vea afectados por quienes hayan recibido algún tipo de “ayuda”.

#BoletínUNAM Instala el #RectorLomelí la Comisión Técnica para la revisión del examen de ingreso a la licenciatura 2026 > https://t.co/P6broyMMln pic.twitter.com/wXF38MruM0 — UNAM (@UNAM_MX) July 27, 2026

Así lo manifestó durante la instalación del Comité Técnico que revisará el desarrollo del proceso de ingreso a la Licenciatura.

Detalló que el propósito es entender y aclarar qué fue lo que pasó en el examen, ante las acusaciones de “trampa”, en lo cual trabajan 16 especialistas de diferentes disciplinas.

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