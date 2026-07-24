UNAM suspende entrega de documentos e inscripciones de licenciatura tras polémica por examen

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó la suspensión provisional de la entrega de documentos y del proceso de inscripción al ciclo escolar 2026-2027 para las alumnas y los alumnos de primer ingreso a todas sus licenciaturas.

La máxima casa de estudios explicó que esta determinación se mantendrá en tanto la Comisión Técnica de expertas y expertos presente sus observaciones y recomendaciones correspondientes.

UNAM busca garantizar la certeza de los aspirantes

La institución agregó que el objetivo de esta medida es garantizar la certeza de los aspirantes que presentaron el examen de admisión, así como asegurar que el actuar institucional se desarrolle en estricto apego a la Legislación Universitaria.

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“La UNAM actúa en todo momento con la convicción de que debe ser ejemplo de respeto a las normas y a los procesos establecidos que velan por la integridad y la honestidad académica”, señaló.

¿Cómo ocurrió la polémica por los exámenes?

La medida implementa respondió a una polémica generada a raíz de la aplicación de los exámenes de admisión a nivel licenciatura aplicados en línea entre el 16 de mayo y el 7 de junio de 2026.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas integró una Comisión Técnica para respaldar la certeza del examen de admisión. ı Foto: Cuartoscuro

La UNAM detectó una serie de inconsistencias en los resultados de los exámenes, pues el número de aciertos varió ampliamente según la carrera y el área, situación que no ocurría en la aplicación presencial.

En números concretos, carreras de alta demanda como Medicina, Ingeniería en Computación y Psicología requirieron puntajes por encima de los 105–111 aciertos sobre 120.

De esta forma, la UNAM ordenó una investigación para determinar la variación en el examen de este año que por primera vez se aplica en línea.

Algunos expertos apuntaron al uso de Inteligencia Artificial como el detonante de la variación. También, los usuarios de redes sociales señalaron que las y los aspirantes posiblemente hicieron trampa durante el examen de admisión en línea de la UNAM, por lo que incluso aseguraron que se habría utilizado Inteligencia Artificial para resolverlos.

La suspensión provisional de inscripciones busca garantizar la honestidad académica y el respeto a la Legislación Universitaria. ı Foto: Especial.

Sin embargo, las pesquisas de la Universidad determinarán las causas de las variaciones, así como cuáles serán las medidas siguientes.

Por otro lado, algunos aspirantes se quejaron de que la tecnología aplicada en el examen canceló sus exámenes por tan solo limpiarse la cara o mirar hacia abajo.

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JVR