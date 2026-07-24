Ignacio Mier celebra reapertura de exportación de ganado a EU; destaca coordinación entre Sheinbaum y Trump

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, celebró la decisión del gobierno de Estados Unidos de reanudar, de manera gradual, la importación de ganado mexicano a partir de las últimas semanas de agosto, al considerar que la medida reconoce el esfuerzo sanitario de los productores nacionales y representa un impulso para la economía de las entidades ganaderas.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara que el gobierno estadounidense notificó oficialmente la reapertura mediante una carta enviada por la secretaria de Agricultura de ese país, Brooke Rollins, el legislador afirmó que el anuncio es resultado del trabajo coordinado entre ambas naciones.

“La reanudación de la exportación ganadera a EE.UU. reconoce la disciplina sanitaria de nuestros productores y fortalece la economía regional”, señaló Mier Velazco.

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La reanudación de la exportación ganadera a EE.UU reconoce la disciplina sanitaria de nuestros productores y fortalece la economía regional.



Excelente trabajo coordinado entre los gobiernos de México y EE.UU, encabezados por la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Presidente… — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) July 25, 2026

El senador también destacó la colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos para concretar la reapertura comercial.

“Excelente trabajo coordinado entre los gobiernos de México y EE.UU., encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump, en beneficio de miles de familias de nuestros estados”, expresó.

De acuerdo con el anuncio del Gobierno de México, la exportación de ganado se reanudará de forma escalonada a través de los cruces fronterizos del norte del país, tras varios meses de acciones para contener la plaga del gusano barrenador.

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MSL