Recortes al Senasica ponen en riesgo la salud y el campo mexicano, advierte PRI

Por no anticiparse a riesgos, PRI reprocha la presencia del gusano barrenador del ganado.

La reducción de 26 por ciento al presupuesto del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) desde 2018 ha debilitado la capacidad del organismo para proteger la sanidad agroalimentaria del país, atender riesgos sanitarios y responder a las amenazas que enfrenta el sector pecuario, advirtió la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Anaya Mota.

La legisladora afirmó que los recortes presupuestales han tenido repercusiones en la salud pública, la actividad económica y el desarrollo del campo mexicano, por lo que exigió al Gobierno Federal fortalecer al Senasica y garantizar una atención oportuna a las problemáticas que enfrentan productores y ciudadanos.

“Gobernar exige responsabilidad”, sostuvo Anaya Mota, al señalar que la disminución de recursos “afecta la salud de la población , la actividad económica y el desarrollo del sector agropecuario”.

La senadora recordó que el propio Senasica advirtió desde 2022 sobre el riesgo que representaba la importación de ganado de dudosa procedencia desde Centroamérica, al considerar que podía generar afectaciones sanitarias graves.

Indicó que la falta de atención a esas advertencias derivó en consecuencias para el comercio internacional, entre ellas el cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado mexicano en pie debido a la presencia del gusano barrenador.

Anaya Mota alertó que el problema ya impacta la salud pública, al señalar que existen personas contagiadas en el país, incluidos dos casos confirmados en Zacatecas.

En ese sentido, consideró que estos hechos evidencian las consecuencias de la reducción de recursos destinados a las instituciones responsables de la vigilancia sanitaria y reiteró su llamado a fortalecer el presupuesto y la capacidad operativa del Senasica para proteger al campo mexicano y a la población.

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cehr