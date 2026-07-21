Sentencian a 11 por extraer miles de litros de combustible mediante un túnel

Un juez federal impuso penas de hasta 29 años y seis meses de prisión a 11 personas detenidas dentro de un inmueble de Tlaxcoapan, Hidalgo, donde operaba un túnel conectado al poliducto Tula–Salamanca. Al momento del cateo, el grupo había extraído 204 mil 500 litros de gasolina y diésel, de acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR).

La condena más alta recayó en José Emanuel “N”, declarado responsable por “sustracción ilícita de petrolífero de ducto”, delitos contra la salud y posesión de arma de fuego. Además del encarcelamiento, el juzgador ordenó que pagara dos millones 220 mil 678 pesos.

Alejandro “N”, Ángel Francisco “N”, Saúl “N”, Fidel “N”, Gerardo “N”, Isaac “N”, Agustín “N”, Jesús “N” y Christian Geovanni “N” recibieron una pena de 25 años y seis meses. Cada uno deberá cubrir una sanción económica de dos millones 208 mil 947 pesos.

La #FGR obtuvo sentencias de más de 29 años de prisión en contra de 11 personas por los delitos de sustracción ilícita de petrolífero de ducto y delitos contra la salud. Fueron detenidos cuando sustraían de un ducto gasolina y diésel en #Hidalgo. Agentes los sorprendieron en un… pic.twitter.com/3sD6RH7EWH — FGR México (@FGRMexico) July 21, 2026

Entre los acusados, Ricardo “N” recibió la condena más baja ya que la autoridad judicial lo responsabilizó únicamente por un delito contra la salud. El fallo estableció cuatro años de cárcel y una multa de 12 mil 552 pesos.

La investigación de este caso comenzó en marzo de 2023, cuando agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo ejecutaron un cateo en una propiedad ubicada en Tlaxcoapan. Durante la intervención localizaron a los acusados y descubrieron la excavación utilizada para alcanzar el ducto.

A través de una manguera instalada desde el predio, los involucrados extraían combustible directamente del poliducto que une Tula con Salamanca. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó ante el tribunal las pruebas reunidas tras el operativo.

El operativo también permitió asegurar 21 vehículos, dos propiedades, dinero en efectivo, dosis de cannabis y metanfetamina, así como un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Con esos elementos, el Ministerio Público Federal acreditó la participación de los detenidos en la toma clandestina y los demás ilícitos atribuidos. La FGR informó que las sanciones quedaron definidas durante la audiencia de individualización.

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MSL