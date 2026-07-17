Cae líder huachicolero en el Edomex

David Vargas Rivera, El Ocra, considerado por las autoridades como el mayor líder huachicolero en el Estado de México y presunto dirigente regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad, fue detenido cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Vargas contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado y es considerado por las autoridades como “objetivo prioritario de primer nivel”. Las indagatorias lo ubican al frente del CJNG en los municipios de en Zumpango, Tecámac y Ecatepec, donde presuntamente coordinaba el robo de combustible, extorsiones, narcomenudeo, asesinatos y préstamos bajo el esquema de cobro gota a gota. Durante 2021, autoridades mexiquenses lo habían detenido como parte de otra investigación. El reporte no precisa cuánto tiempo permaneció en prisión ni las condiciones bajo las cuales recuperó la libertad antes de que se emitiera el nuevo mandato judicial.

El nombre de El Ocra cobró notoriedad antes de aquella captura, cuando apareció en un video dentro de un túnel empleado para transportar hidrocarburo robado. En la grabación mostró la infraestructura clandestina, cuyo costo ascendía a dos millones de pesos, además de parte de la operación desplegada en territorio estatal.

Personal de la Fiscalía General de la República (FGR) localizó después el punto en donde fue grabado ese video, pero Vargas Rivera escapó antes de que pudieran detenerlo por este delito.