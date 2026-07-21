PRI propone partir el Presupuesto en cuatro votaciones para destrabar negociaciones

El diputado federal del PRI, Jericó Abramo Masso, presentó una iniciativa para modificar el mecanismo mediante el cual la Cámara de Diputados discute y aprueba el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), con el objetivo de facilitar la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas y evitar que la discusión presupuestal se convierta en un ejercicio de confrontación.

En conferencia de prensa, el legislador coahuilense explicó que su propuesta consiste en dejar atrás la aprobación del presupuesto en un solo bloque y dividir la votación en cuatro apartados: deuda pública; programas sociales; infraestructura y otros programas; y gasto público.

De acuerdo con Abramo Masso, el esquema vigente obliga a los legisladores a votar a favor o en contra de un paquete completo, lo que dificulta alcanzar acuerdos en rubros donde existe coincidencia entre las diferentes bancadas.

TE RECOMENDAMOS: Hasta con 29 años Sentencian a 11 por extraer miles de litros de combustible mediante un túnel

“Lo que no se vale es seguir ideologizando el paquete económico en un país que requiere más fortalezas que debilidades”, afirmó.

El priista señaló que este modelo de votación diferenciada ya opera en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y diversas naciones de Europa y Sudamérica.

Asimismo, informó que la iniciativa ya fue turnada a las comisiones dictaminadoras y expresó su confianza en que pueda ser aprobada durante la primera semana de septiembre, antes del análisis de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2027.

Según el legislador, el objetivo es disminuir la presentación de reservas parlamentarias que no modifican el contenido del presupuesto y lograr que entre 70 y 80 por ciento del gasto público pueda ser respaldado mediante acuerdos entre las distintas fuerzas políticas.

El diputado Jericó Abramo ı Foto: Cuartoscuro

Abramo Masso anunció además que presentará una segunda iniciativa para modificar los criterios de distribución de recursos federales destinados a los más de 2 mil 500 municipios del país.

La propuesta plantea que la asignación presupuestal tome como referencia indicadores oficiales elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), relacionados con pobreza, seguridad, criminalidad, desarrollo humano y movilidad, en lugar de utilizar únicamente los mecanismos tradicionales de distribución.

Finalmente, el diputado del PRI hizo un llamado a las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión a privilegiar el diálogo durante la discusión del paquete económico.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL