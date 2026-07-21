Morena aplicará filtros a aspirantes; aclara que aún no hay candidatos definidos para 2027

La lideresa nacional de Morena en conferencia de prensa este martes.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, afirmó que el partido continúa revisando los registros de aspirantes, y negó que ya existan candidaturas definidas en los estados, como se ha difundido en redes sociales, y dijo son “solo rumores”.

Montiel Reyes informó que el partido aún no ha definido a sus candidatos para las elecciones de 2027 y aclaró que actualmente la Comisión Nacional de Elecciones se encuentra en la etapa de revisión de los registros y la documentación presentada por quienes buscan participar en el proceso interno, por lo que consideró falso que ya existan candidaturas determinadas en las entidades federativas, como se ha difundido en redes sociales.

Durante una conferencia de prensa, explicó que algunos aspirantes únicamente realizaron su registro, pero no completaron la entrega de documentos, por lo que el partido les ha solicitado subsanar las omisiones antes de continuar con el proceso de evaluación.

“Estamos revisando los perfiles y la documentación. Hay personas que registraron su nombre, pero no subieron todos los documentos; por eso se les está llamando para que corrijan lo necesario. Una vez concluido este proceso se dará a conocer la información correspondiente”, señaló.

Montiel indicó que Morena aplicará un esquema permanente de revisión para garantizar que sus futuros candidatos cumplan con criterios de legalidad e integridad.

Detalló que el proceso se realizará en dos etapas: primero, mediante filtros internos del partido antes de definir las candidaturas y, posteriormente, a través de la comisión que integrará el Instituto Nacional Electoral (INE), conforme a la reforma electoral recientemente aprobada.

“Los filtros de Morena serán internos y después en el INE. Será una práctica permanente para todos los procesos electorales, no únicamente para el de 2027”, afirmó.

Precisó que, además de solicitar cartas de antecedentes no penales, Morena enviará la información de sus aspirantes para su revisión, con el objetivo de impedir que personas con posibles vínculos delictivos sean postuladas.

La dirigente recordó que fue Morena quien impulsó la creación del mecanismo de revisión de perfiles y criticó que los partidos de oposición votaran en contra de esa reforma.

“Quienes permanentemente acusan que nuestro proyecto tiene relación con el crimen organizado votaron en contra de esta comisión; ahora vemos que un integrante de ellos está vinculado con el huachicol fiscal”, sostuvo.

Montiel explicó que el proceso electoral de 2027 representará uno de los mayores desafíos organizativos para el partido, ya que estarán en disputa 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, los congresos locales y cerca de mil 800 ayuntamientos.

Estimó que Morena deberá revisar más de 20 mil candidaturas, incluyendo propietarios y suplentes.

“Vamos a revisar a todos, hasta el suplente del regidor 15 si es necesario. Es una elección muy grande y debemos garantizar perfiles íntegros”, expresó.

Rechaza que Ernesto Ruffo sea un “preso político”

En otro tema, Ariadna Montiel rechazó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, pueda ser considerado un preso político, al sostener que enfrenta un proceso derivado de una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos.

Aseguró que Morena respaldará las investigaciones sobre cualquier delito, sin importar quién esté involucrado, siempre dentro del marco de la ley.

“Presos políticos fuimos quienes fuimos perseguidos por luchar por los derechos del pueblo. Lo otro es tratar de encubrir a un delincuente al que la Fiscalía General ya investigó y para quien un juez otorgó una orden de aprehensión”, afirmó.

La dirigente señaló que, además del exmandatario panista, existen otras personas investigadas por integrar la presunta red de huachicol fiscal, por lo que consideró que el debate debe centrarse en el combate a este delito y no en presentar el caso como una persecución política.

Asimismo, rechazó que el Gobierno federal proteja a funcionarios involucrados en actos ilícitos y recordó que la propia Secretaría de Marina ha presentado denuncias contra elementos de la institución relacionados con posibles hechos de corrupción.

“No somos tapadera de nadie. Si alguien del movimiento comete un acto ilícito, también tendrá que responder. La Operación Enjambre es prueba de que no hay encubrimientos”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que las investigaciones deben sustentarse en pruebas y desarrollarse conforme al debido proceso, diferenciando entre señalamientos públicos y procedimientos judiciales formalmente integrados.

Conferencia de Prensa del CEN de Morena. Martes 21 de julio de 2026.https://t.co/nV6ZTyrH92 — Morena (@PartidoMorenaMx) July 21, 2026

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